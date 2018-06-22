Парубій підписав закон про створення Антикорупційного суду

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій у п'ятницю, 22 червня, підписав закон про створення Вищого антикорупційного суду.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

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"Щойно підписав Закон України #8497 "Про утворення Вищого Антикорупційного суду". Цим законом ми дали старт формування Антикорупційного суду і я вірю, що ще до кінця цього року він запрацює", – зазначив Парубій.

Щойно підписав Закон України #8497 "Про утворення Вищого Антикорупційного суду". Цим законом ми дали старт формування Антикорупційного суду і я вірю, що ще до кінця цього року він запрацює. Передаю закон на підпис Президенту @poroshenko pic.twitter.com/9foBY1Sxg9 — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 22 червня 2018 р.



Закон України про створення Вищого антикорупційного суду

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала проект закону про створення Вищого антикорупційного суду. За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів.



9 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про Антикорупційний суд. А 19 червня Порошенко вніс на розгляд парламенту вже технічний документ – законопроект про створення Вищого антикорупційного суду.



21 червня Верховна Рада з другої спроби проголосувала за основу і в цілому за запуск закону про Вищий антикорупційний суд.