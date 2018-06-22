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Парубій підписав закон про створення Антикорупційного суду

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Парубій підписав закон про створення Антикорупційного суду
Парубій підписав закон про створення Антикорупційного суду / Фото з відкритих джерел

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій у п'ятницю, 22 червня, підписав закон про створення Вищого антикорупційного суду.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

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"Щойно підписав Закон України #8497 "Про утворення Вищого Антикорупційного суду". Цим законом ми дали старт формування Антикорупційного суду і я вірю, що ще до кінця цього року він запрацює", – зазначив Парубій.  


Закон України про створення Вищого антикорупційного суду 

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала проект закону про створення Вищого антикорупційного суду. За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів.

9 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про Антикорупційний суд. А 19 червня Порошенко вніс на розгляд парламенту вже технічний документ – законопроект про створення Вищого антикорупційного суду.

21 червня Верховна Рада з другої спроби проголосувала за основу і в цілому за запуск закону про Вищий антикорупційний суд

Теги: Верховна Рада Новини політики Антикорупційний суд Законодавство Андрій Парубій
Джерело: 24 Канал
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