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Парубій повідомив, коли Рада почне розгляд Виборчого кодексу

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Андрій Парубій
Андрій Парубій / 24 канал

Рада може взятися за законопроект у жовтні, однак розгляд всіх правок займе декілька тижнів.

Про це голова Верховної Ради заявив у розмові з парламентським журналістом, повідомляє Gazeta.ua.

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"Іде складна робота в комітеті. Я мав зустріч із головою комітету Черненком, який очолює робочу групу. Ми узгодили, що до початку жовтня вони спробують пройти весь перелік правок. Їх там рекордна кількість – 4500. Планую, що у жовтні ми розпочнемо розгляд Виборчого кодексу. Документ масштабний і розгляд усіх правок може зайняти 2 тижні", – сказав Парубій.

Спікер також зазначив, що прийняття нового кодексу допоможе змінити систему політичної культури в Україні. На думку спікера, за рік до виборів Верховна Рада повинна принаймні почати розгляд цього питання.

Нагадаємо, 6 вересня під Верховною Радою провели акцію протесту з вимогою остаточно ухвалити новий Виборчий кодекс.

Які зміни передбачає новий Виборчий кодекс?Новий кодекс відміняє змішану систему голосування, що діє зараз і запроваджує відкриті партійні списки. Це означає, що тепер виборці будуть обирати не тільки партії, а й окремих кандидатів цих партій.
Згідно з системою, що пропонується, кожна партія буде обирати п'ять представників для кожного округу. За кожного з них виборці зможуть проголосувати окремо. Аби кандидат отримав місце у Верховній Раді, необхідну кількість голосів повинен набрати і він особисто, і партія, яка його висунула. Це означає, що навіть включення кандидата до партійного списку тепер не є гарантією потрапляння у Верховну Раду. Це значно ускладнить "купівлю" місць у парламенті.

Теги: Новини України Новини політики Законодавство Андрій Парубій Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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