Парубій пояснив, звідки у нього в декларації з'явилась нова квартира у Львові

Голова Верховної Ради Андрій Парубій після подання електронної декларації за 2017-й рік, пояснив, звідки у нього взялась квартира у Львові.

В електронній декларації за 2017-й рік спікер Парубій вказав, що наприкінці року став власником квартири у Львові площею 92 квадратних метри.

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Згодом на своїй сторінці у Facebook пояснив, що ця квартира не є новопридбаною, а він у ній вже багато років живе разом з родиною.

Після одруження я весь час проживав з сім’єю разом зі своїм батьком в квартирі у Львові, над його квартирою переобладнав горище на окрему мансарду. Фактично, батьківська квартира та переобладнане горище над нею були окремими приміщеннями, але в документах значилися як один об’єкт нерухомості. Все це приміщення було оформлене на мого батька та мого брата,

– зазначив Парубій.

За його словами, "завжди бракувало часу щоб документально впорядкувати майнові справи", але після того, як торік деякі "неправильно" писали про його декларацію, таки вирішив це зробити.

"Тому разом з родиною вирішили оформити кожну квартиру як окрему, та відповідно я переоформив своє право власності на квартиру. Це відбулося шляхом дарування від моїх близьких родичів, про що зазначено в моїй декларації", – пояснив спікер.

Він також додав, що вказав у декларації ще одну квартиру у Львові площею 41,58 квадрата, в якій ні не проживає, ні не володіє нею, але був там "прописаний".

У цій квартирі я не маю жодної частки власності, більш того – станом на зараз я уже виписаний з цієї квартири,

– запевнив Андрій Парубій.

Раніше електронну декларацію за 2017-й рік показав прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Згідно з нею, доходи глави уряду за рік становили 17 мільйонів гривень.