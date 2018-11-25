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      Парубій скликає позачергове засідання Ради через агресію Кремля в Азові

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      У зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі спікер Парубій скликає позачергове засідання Ради
      У зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі спікер Парубій скликає позачергове засідання Ради / 24 канал

      Спікер українського парламенту Андрій Парубій скликає позачергове засідання Верховної Ради України. Відбудеться воно 26 листопада та розпочнеться о 16:00.

      Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

      На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України і зверення Президента України, на понеділок, 26 листопада 2018 року на 16:00 я скликаю позачергову сесію Верховної Ради України,
      – наголосив Парубій.

      За його словами, після того, як Росія здійснила "підступну атаку" на кораблі ВМС України, весь світ побачив докази російської військової агресії, з якими вже ніхто не зможе посперечатися.

      "Вже п'ятий рік триває російська агресія проти України. Окуповано Крим та частинку Донецької та Луганської областей. Практично щодня позиції наших військових обстрілюють російські бойовики на Донбасі. Очевидно, що фронт російської агресії розширився, і тепер він сягає Чорного та Азовського морів", – пояснив свій крок щодо скликання позачергової сесії Ради Парубій. 

      Теги: Україна – Росія Верховна Рада Конфлікт в Азовському морі Андрій Парубій Новини України
      Джерело: 24 канал
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