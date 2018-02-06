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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

Парубій вказав на дискусійні положення закону про Антикорупційний суд

04:06, сьогодні 260 Читать новость на русском
Андрій Парубій
Андрій Парубій / Фото з відкритих джерел

Положення законопроекту про створення Вищого антикорупційного суду щодо повноважень Громадської ради міжнародних експертів викликатимуть найбільшу дискусію серед народних депутатів.

Таку думку висловив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

За його словами, найголовніша дискусія буде щодо компетенції Громадської ради міжнародних експертів.

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Також, на думку Парубія, дискусії вестимуть і з приводу положень законопроекту про вимоги до кандидатів у судді, а також юрисдикцію суду.

Третій момент – вже більш дискусійний він полягає в тому, що міжнародні партнери наполягають, щоб юрисдикція Антикорупційного суду відповідала юрисдикції САП і НАБУ. З цього приводу, очевидно буде окрема дискусія,
– вважає спікер.

Також він додав, що законопроектом не враховується мінімальна кількість суддів, яка має бути обрана для того, щоб суд запрацював.

Теги: Новини політики Новини України Андрій Парубій Антикорупційний суд
Джерело: 24 Канал
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