В ефірі "Київ 24" народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв заявив, що Андрій Парубій звертався із заявою про надання йому державної охорони, але отримав відмову, передає 24 Канал.

Дивіться також До місця вбивства Парубія принесли перший букет: який вигляд воно має зараз

Чому в Парубія не було охорони?

За словами Ар'єва, півроку тому політик звертався з заявою про надання йому охорони. Тоді якраз з'явилися повідомлення про можливі загрози для кількох державних діячів. Серед них був і Парубій. Однак йому охорону так і не надали.

Нардеп пообіцяв, що будуть "підійматись" всі документи, які з цим пов'язані.

Будуть відповідати всі ті, хто замовив підле вбивство. Андрія розстріляли в спину, як НКВДисти розстрілювали українських патріотів у 30-х і 40-х роках,

– заявив Ар'єв.

Колишній народний депутат Микола Величкович своєю чергою зазначив, що Андрій Парубій був дуже скромною людиною. Коли він тільки став першим заступником Голови Верховної Ради у 2014 році, йому буда надана державна охорона. Однак Парубій відмовився від неї, бо хотів бути ближчим до людей. І лише після першого замаху, коли Парубію кинули під ноги бойову гранату, він погодився на охорону.

Величкович зауважив, що Андрій Парубій був у "списку на розстріл" ще з 2014 року, а з 2022 року офіційно перебував у списках Росії на ліквідацію.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія?