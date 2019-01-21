ПАРЄ зменшила для українців кількість місць у комітеті, який працює над зняттям санкцій з РФ

Парламентська асамблея Ради Європи змінила правила формування комітетів. Це призвело до позбавлення України місць, зокрема, у регламентному комітеті, який працює над зняттям санкцій з РФ.

Про це йдеться на сайті "Європейської правди".

Читайте також: ПАРЄ проведе термінові дебати щодо ситуації в Азовському морі: відома дата

Відтепер у регламентному комітеті та комітеті з питань обранні суддів ЄСПЛ не може бути більше двох представників кожної з держав-членів. Хоча до цього їх склад формувався за пропозиціями політичних груп.

Раніше регламентному комітеті було 4 українці – Володимир Ар’єв, Владислав Голуб, Юлія Льовочкіна та Сергій Кіраль (перший заступник голови комітету). У підсумку дискусії Бюро ПАРЄ "обнулило" перелік тих депутатів, країни яких перевищили нову квоту у два місця в комітеті.

Було вирішено просто обнулити список, зараз у нас нуль місць у регламентному комітеті, і групи мають висувати нових кандидатів,

– розповів голова української делегації Володимир Ар’єв.

Зазначимо, що саме цей комітет мав особливу вагу, оскільки відповідав за розробку змін до регламенту, які мали зняти санкційний тиск з РФ і відкрити шлях до повернення росіян до асамблеї.

Також постраждали українські представники у комітаті з питань виборів суддів ЄСПЛ (4 депутати від України).

Через нові правила втратили місця у комітетах також представники низки інших держав. Однак, за підсумками закритої дискусії на Бюро, як впевнений Володимир Ар’єв, зміни спрямовані саме проти України через її роботу в регламентному комітеті.

Це видається дрібною помстою за принципову позицію українців по зміні регламенту на догоду РФ,

– додав він.

Що таке ПАРЄ?Це один із двох головних статутних органів Ради Європи. До його складу входять представники парламентів усіх держав-членів. ПАРЄ є найстарішим в Європі органом міжпарламентської співпраці. Асамблея приймає резолюції та рекомендації на основі доповідей, що їх готують депутати. Серед важливих повноважень – вибори Генерального секретаря Ради Європи та його заступника, суддів Європейського суду з прав людини, прийняття висновків щодо кандидатур нових держав-членів, моніторинг виконання ними зобов'язань, взятих при вступі.