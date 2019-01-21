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      ПАРЄ зменшила для українців кількість місць у комітеті, який працює над зняттям санкцій з РФ

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      ПАРЄ зменшила для українців кількість місць у комітеті, який працює над зняттям санкцій з РФ
      ПАРЄ зменшила для українців кількість місць у комітеті, який працює над зняттям санкцій з РФ / Kyiv post

      Парламентська асамблея Ради Європи змінила правила формування комітетів. Це призвело до позбавлення України місць, зокрема, у регламентному комітеті, який працює над зняттям санкцій з РФ.

      Про це йдеться на сайті "Європейської правди".

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      Відтепер у регламентному комітеті та комітеті з питань обранні суддів ЄСПЛ не може бути більше двох представників кожної з держав-членів. Хоча до цього їх склад формувався за пропозиціями політичних груп.

      Раніше регламентному комітеті було 4 українці – Володимир Ар’єв, Владислав Голуб, Юлія Льовочкіна та Сергій Кіраль (перший заступник голови комітету). У підсумку дискусії Бюро ПАРЄ "обнулило" перелік тих депутатів, країни яких перевищили нову квоту у два місця в комітеті.

      Було вирішено просто обнулити список, зараз у нас нуль місць у регламентному комітеті, і групи мають висувати нових кандидатів,
      – розповів голова української делегації Володимир Ар’єв. 

      Зазначимо, що саме цей комітет мав особливу вагу, оскільки відповідав за розробку змін до регламенту, які мали зняти санкційний тиск з РФ і відкрити шлях до повернення росіян до асамблеї.

      Також постраждали українські представники у комітаті з питань виборів суддів ЄСПЛ (4 депутати від України).

      Через нові правила втратили місця у комітетах також представники низки інших держав. Однак, за підсумками закритої дискусії на Бюро, як впевнений Володимир Ар’єв, зміни спрямовані саме проти України через її роботу в регламентному комітеті. 

      Це видається дрібною помстою за принципову позицію українців по зміні регламенту на догоду РФ,
       – додав він.

      Що таке ПАРЄ?Це один із двох головних статутних органів Ради Європи. До його складу входять представники парламентів усіх держав-членів. ПАРЄ є найстарішим в Європі органом міжпарламентської співпраці. Асамблея приймає резолюції та рекомендації на основі доповідей, що їх готують депутати. Серед важливих повноважень – вибори Генерального секретаря Ради Європи та його заступника, суддів Європейського суду з прав людини, прийняття висновків щодо кандидатур нових держав-членів, моніторинг виконання ними зобов'язань, взятих при вступі.

      Теги: Новини України Новини політики ПАРЄ Володимир Ар’єв
      Джерело: 24 канал
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