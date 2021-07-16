Внаслідок інциденту обличчя водія закровило. Очевидці викликали поліцію та медиків. Інцидент трапився 15 липня. У мережі оприлюднили відео.
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Одразу агресивно поводився
- Очевидці зазначають, що чоловік одразу був неспокійним.
- Потерпілого відвезли до міської лікарні №16.
- Наразі йому зашивають рану.
- Поки поліцейські їхали, зловмисника тримали силою.
- Чоловік хотів утекти, але його затримали.
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