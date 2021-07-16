Втомився на роботі: пасажир накинувся на водія маршрутки в Дніпрі – відео
16 липня 2021 , 21:10Читать новость на русском
У Дніпрі в маршрутці №73 чоловік вдарив водія телефоном по голові. Пасажир пояснив це тим, що йому було спекотно. Також він відчував утому після роботи.
Внаслідок інциденту обличчя водія закровило. Очевидці викликали поліцію та медиків. Інцидент трапився 15 липня. У мережі оприлюднили відео.
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Одразу агресивно поводився
- Очевидці зазначають, що чоловік одразу був неспокійним.
- Потерпілого відвезли до міської лікарні №16.
- Наразі йому зашивають рану.
- Поки поліцейські їхали, зловмисника тримали силою.
- Чоловік хотів утекти, але його затримали.
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