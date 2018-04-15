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Пасажири маршрутки отримали хімічні опіки на Львівщині

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У Городку п'ять пасажирів маршрутки отримали хімічні опіки
У Городку п'ять пасажирів маршрутки отримали хімічні опіки / Соцмережі

Напередодні у Городку Львівської області щонайменше п'ять пасажирів рейсового автобуса марки "Еталон", який з цього міста їхав до села Угри, отримали опіки частин тіла внаслідок витоку речовини "Бланідас".

Як повідомляє прес-служба ДСНС у Львівській області, "Бланідас" є дезінфікувальною речовиною та її зазвичай використовують для стерилізації медичних інструментів.

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"В автобусі на момент події перебували 22 пасажири. Внаслідок витоку отримали хімічні опіки 4 особи, яких було доправлено до Городоцької центральної районної лікарні", – додають у відомстві.

Натомість у Нацполіції Львівської області переконують, що постраждали п’ять осіб, двом з яких (29-річна жителька району та 59-річна жінка, що проживає безпосередньо у Городку) було діагностовано опіки обох ніг, відтак їх доправили до хірургічного відділення лікарні.

За словами правоохоронців, іншим трьом медики надали допомогу та відпустили додому.

Працівники поліції попередньо встановили, що одна із пасажирок, 32-річна жителька району, везла у півлітровій пластиковій пляшці дезінфікувальний засіб для домашніх потреб. Під час руху автобусу він збовтався, почалася хімічна реакція, внаслідок якої речовина потрапила у салон транспортного засобу та на відкриті частини тіла інших пасажирів,
– зазначають поліцейські.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за статтею про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт терміном від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років.

Наразі триває досудове розслідування, призначено низку експертиз.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що у Дніпрі в одній із маршруток зірвало кран газового балона, внаслідок чого зчинилася паніка та у підсумку постраждала маленька дитина, яка вдарилася головою об перило.

Теги: хімічна промисловість Надзвичайні ситуації Транспорт Новини Львова Новини України
Джерело: 24 Канал
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