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      Пасажири потягу "Київ-Варшава" проходитимуть паспортний контроль на столичному вокзалі

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      Пасажири потягу "Київ-Варшава" проходитимуть паспортний контроль на столичному вокзалі
      Пасажири потягу "Київ-Варшава" проходитимуть паспортний контроль на столичному вокзалі / Фото з відкритих джерел

      Від 5 квітня прикордонний і митний контроль на потяг "Київ-Варшава" проходитиме одразу у вагонах на станції "Київ-Пасажирський". Для цього пасажирам необхідно зайняти місця в поїзді не пізніше ніж за 25 хвилин до відправлення.

      Зазначимо, що до того парспортний контроль відбувався на станції "Ягодин".

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      У зв'язку з вказаними змінами частково зміниться графік курсування цього поїзда – пасажири мають зайняти свої мясця о 18:48.

      Для покращення обслуговування пасажирів з 5 квітня проходження прикордонного та митного контролю у поїзді № 67/68 Київ – Варшава переноситься зі станції "Ягодин" на станцію "Київ-Пасажирський" в обидва напрямки,
      – повідомили в Укрзалізниці.

      Також наголошується, що прикордонний контроль буде здійснюватися безпосередньо у вагонах, на це передбачено технологічний час – 25 хвилин до відправлення поїзда.

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      Теги: Новини України Укрзалізниця Залізниця Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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