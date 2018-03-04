Пасажири трамваю власноруч впоралися із "героєм паркування" в Одесі

4 березня в Одесі невідомий кинув свою Toyota прямісьнько на рельсах, чим перекрив рух не лише трамваїв, а й іншого транспорту. Сталося це на Пантелеймонівській вулиці.

Як повідомляє місцеве видання "Думская", це неабияк розізлило пасажирів транспортного засобу, відтак вони власними силами вирішили прибрати перешкоду зі шляху. Читайте також: У Києві брутально провчили "героя паркування": фото

Чоловік залишив свій автомобіль прямо на рейках і зник Крім того, ресурс опублікував відповідні фото.

Пасажири трамваю на руках винесли з рейок "героя паркування"