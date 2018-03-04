Пасажири трамваю власноруч впоралися із "героєм паркування" в Одесі
4 березня в Одесі невідомий кинув свою Toyota прямісьнько на рельсах, чим перекрив рух не лише трамваїв, а й іншого транспорту. Сталося це на Пантелеймонівській вулиці.
Як повідомляє місцеве видання "Думская", це неабияк розізлило пасажирів транспортного засобу, відтак вони власними силами вирішили прибрати перешкоду зі шляху.
Читайте також: У Києві брутально провчили "героя паркування": фото
Чоловік залишив свій автомобіль прямо на рейках і зник
Крім того, ресурс опублікував відповідні фото.
Пасажири трамваю на руках винесли з рейок "героя паркування"
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі