Пасажири тролейбуса розбили скло в машині автохама
У центрі Києва, на Майдані Незалежності, пасажири тролейбуса поквитались з автохамом, який заблокував проїзд "рогатій".
Про це повідомив засновник порталу DTP.Kiev Влад Антонов на своїй сторінці в Facebook.
Водій автомобіля Honda залишив свою машину на розвороті габаритного транспорту, через що тролейбус не зміг проїхати. Хтось із пасажирів, розсердившись на автохама, розбив лобове скло в його машині.
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У коментарях під постом думки людей з приводу такого "покарання" для несвідомого водія розділилися. Одні назвали подібні методи самоуправством, а інші підтримали "народний гнів".
Джерело: 24 Канал
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