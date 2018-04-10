Пасажири тролейбуса розбили скло в машині автохама

У центрі Києва, на Майдані Незалежності, пасажири тролейбуса поквитались з автохамом, який заблокував проїзд "рогатій".

Про це повідомив засновник порталу DTP.Kiev Влад Антонов на своїй сторінці в Facebook.

Водій автомобіля Honda залишив свою машину на розвороті габаритного транспорту, через що тролейбус не зміг проїхати. Хтось із пасажирів, розсердившись на автохама, розбив лобове скло в його машині.

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У коментарях під постом думки людей з приводу такого "покарання" для несвідомого водія розділилися. Одні назвали подібні методи самоуправством, а інші підтримали "народний гнів".