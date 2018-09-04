Пасажирів більше – вагонів менше: "Укрзалізниця" оприлюднила нові цифри

Влітку 2018 року "Укрзалізниця" перевезла на 3% більше пасажирів, ніж у цей період 2017 року. Водночас кількість пасажирських вагонів компанії зменшилась на 7%.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

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Так, пасажиропотік зріс до 13,4 мільйона пасажирів. Таке зростання у компанії пов’язують з підвищенням ефективності використання рухомого складу залізниці.

Досягти таких результатів вдалося завдяки підвищенню ефективності використання рухомого складу, а саме призначення додаткових поїздів у загальному обігу з цілорічними без задіяння додаткових складів, а також за рахунок використання вагонів-трансформерів із мінімізацією простоїв у пунктах формування та обороту складів,

– повідомив очільник Укрзалізниці Євген Кравцов.

Кравцов наголосив, що протягом літа компанія призначила 22 додаткових поїзди. "Укрзалізниця" пропонувала пасажирам 140 тисяч місць кожної доби.

Разом з тим, кількість пасажирських вагонів влітку 2018 року зменшилась з 3120 до 2900.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" заявила про плани знизити вартість проїзду у пасажирських поїздах далекого сполучення, що курсують територією України.