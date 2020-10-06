Поблизу із селом Капітанівка Київської області зіткнулися Mercedes Sprinter та пасажирський Opel. Удар був настільки потужним, що в автобуса із пасажирами майже вилетів двигун.

Внаслідок аварії, за попередніми даними, постраждали близько 10 осіб, передає "Київ оперативний".

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Судячи з фото з місця події, легковик на чималій швидкості влетів у мікроавтобус, який виїжджав із додаткової смуги для розгону. Від зіткнення Mercedes відкинуло на узбіччя, прямісінько перед відбійником. Зупинила "спринтер" рекламна споруда.

"Мерседес" зазнав значних пошкоджень внаслідок ДТП

Наразі офіційної інформації щодо обставин ДТП невідомо. На місці події працюють слідчі поліції, а також медики "швидкої", які надають допомогу постраждалим.

"Опель" влетів у "Мерседес" на чималій швидкості

Оскільки під час дорожньої пригоди є травмовані, за фактом аварії поліцейські мають відкрити кримінальне провадження.

"Мерседес", скоріш за все, не відновити