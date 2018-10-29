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      Пасажирський Boeing впав у море в Індонезії: на борту були високопоставлені чиновники

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      Літак Boeing-737 впав у море в Індонезії: на борту були чиновники Мінфіну
      Літак Boeing-737 впав у море в Індонезії: на борту були чиновники Мінфіну / Twitter

      Серед пасажирів пасажирського літака Boeing 737, який вранці 29 жовтня, зазнав катастрофи в Індонезії, могли бути чиновники міністерства фінансів країни.

      Boeing 737 приватної індонезійської компанії Lion Air здійснював рейс з Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка.

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      Приблизно через 10 хвилин після вильоту з аеропорту літак зник з радарів.

      Пізніше стало відомо, що він упав у Яванське море за 11 кілометрів від західного узбережжя острова Ява.

      На борту перебувало 189 людей: 181 пасажир, серед яких двоє дітей, одне немовля та 8 членів екіпажу.

      Влада Індонезії розпочала пошуково-рятувальну операцію, проте жодної інформації про загиблих чи тих, хто вижив поки немає.

      У морі біля ймовірного місця аварії знаходять уламки літака та особисті речі людей. В мережі оприлюднили список пасажирів.

      За даними BBC, на борту перебувало щонайменше 20 чиновників міністерства фінансів Індонезії.

      В МЗС України повідомили, що вже перевіряють, чи могли бути серед пасажирів рейсу JT-610 громадяни України.

      Що відомо про авіакомпанію Lion Air?Це найбільша приватна авіакомпанія Індонезії, розмір її флоту становить понад 100 літаків, більшість з яких Boeing 737 різних модифікацій. Маршрутна мережа авіакомпанії нараховує більше 120 напрямків.

      13 квітня 2013 року літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air зазнав катастрофи на острові Балі, не долетівши до злітно-посадкової смуги аеропорту Денпасар. Він приземлився на мілководді і розламався на дві частини. Всі 108 осіб, які перебували на борту, вижили.

      Теги: Жертви авіація Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії Індонезія
      Джерело: 24 Канал
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