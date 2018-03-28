Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень

Великдень – найбільше православне свято, яке символізує торжество віри, перемогу над гріхом та смертю, початок нового життя. Цей день має багаті традиції і символи.

З Великоднем пов'язана значна кількість народних повір'їв, прикмет і обрядів. Одна із таких традицій – це фарбування яєць. Сайт "24" зібрав легенди про те, звідки взявся такий звичай.

Яйце – давній символ, який існував ще задовго до християнства. Якщо вірити міфам, то весь світ народився з яйця. Окрім того, яйце – це символ сонця, родючості та життя.

Крашанки – це яйця, які фарбують лише в один колір. В християнстві особливе значення має червона крашанка – вона символізує кров, яку пролив Ісус за гріхи людей.

Існує безліч легенд, звідки взялися крашанки. Якщо вірити одній із них, Марія Магдалина прийшла до імператора Тиберія, аби сказати, що Ісус Христос воскрес. До імператора було заборонено приходити з порожніми руками, то ж в якості подарунку Марія принесла яйце. Тиберій не повірив розповіді про воскресіння.

"Це так само неможливо, якби це яйце раптом стало червоним", – заявив він. Від цих слів яйце почервоніло. Саме тоді Тиберій і вигукнув "Воістину воскрес!". Таким чином, фарбувати яйця – це спосіб вшанувати пам’ять про диво, яке сповістило про воскресіння Христа.



Писанки Поділля

Ще одна легенда говорить про те, що Ісус в знак свого воскресіння роздавав крашанки з свого гробу. Що цікаво, класти яйця до гробу – це юдейський звичай.

Інша легенда говорить, що після смерті Христа на банкеті один із присутніх заявив, що повірить у воскресіння лише, якщо засмажена курка на столі оживе, а зварені яйця – почервоніють. Вірите чи ні, але згідно з легендою, саме так і сталось.



Писанки Львівщини

Окрім легенд, звичаю фарбувати яйця – є більш раціональне пояснення. Під час 40-денного посту було заборонено їсти яйця. Проте кури не дуже пристосувались до церковного календаря і все рівно несли яйця. Звісно, що викидати їх ніхто не збирався, саме тому, щоб продовжити термін їхнього зберігання – їх варили. Оскільки яєць було багато, то доводилось їх якось маркувати. Саме тому варили яйця у кольорових відварах, щоб не сплутати із сирими яйцями.

Якій легенді вірити – це ваша справа, але якщо ви плануєте фарбувати яйця виключно натуральними барвниками, то в нашому матеріалі ви знайдете безліч цікавих, але водночас простих ідей.



Писанки Підляшшя

Якщо крашанки зустрічають у обрядах багатьох народів світу, то писанка – існує лише в Україні.

Писанки – це яйця, які пофарбовані у два або більше кольорів, на них наносили візерунки. Їх створюють за допомогою спеціального писачка із розтопленим воском. Сьогодні для цього використовують найрізноманітніші технології – квілінг, декупаж тощо – або звичайні наліпки.

Дарування писанки – це особливий ритуал на Великдень. В давнину дівчата дарували писанки хлопцям, а найгарнішу писанку – готували для того, кого кохали. Це був чи не найкращий спосіб розповісти про свої почуття.

Вважалося, що якщо вам дарують писанку з самого ранку на Великдень – то ви можете загадати бажання. І якщо ваше серце буде сповнене миру та любові – то воно обов’язково збудеться.



Писанка Лемківщини

Ще одна із цікавих традицій – битися яйцями. Сьогодні діти сприймають це як звичайну забавку, щоб визначати, чиє ж яйце буде міцнішим. А от у давнину яйце символізувало нове життя. Тож, щоб старе поступилося місцем новому – писанку розбивали.

В давнину люди вірили, що якщо покатати писанку по землі – то в цьому році вони зможуть отримати хороший урожай. Саме ж яйце зберігали в домівці протягом усього року – так хотіли захистити себе і свою сім’ю від негараздів.

А є і більш моторошний звичай. Вважалося, що для того, аби поспілкуватись із померлим родичем – потрібно було принести три червоних яйця на могилу та похристуватися із померлим. Після цього яйця згодовували птахам.

Всі фото: 24 Канал (Автор ілюстрацій: Олена Левчук)

Але незалежно від того фарбуєте ви яйця через стародавні звичаї, чи тому, що це красиво і святково – радимо ознайомитися із нашим матеріалом про оригінальні ідеї для оздоблення великодніх писанок.