Черговий вигідний спадок: пасинок Кернеса отримає 65 мільйонів з тендеру на дороги

Фірми пасинка покійного мера Харкова Геннадія Кернеса отримають щонайменше 65 мільйонів гривень. Підприємство Родіона Гайсинського буде одним із підрядників ремонту дороги міста. Також у нього куплятимуть фарби.

Тендер проводить департамент будівництва та шляхового господарства міськради Харкова. Його загальна сума – понад 188 мільйонів гривень.

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Детальніше про тендерну закупівлю

Як пише Харківський антикорупційний центр, департамент уклав договір із комунальним підприємством "Доррембуд". Воно має провести реконструкцію вуличної мережі.

Переможець тендеру вказав, що ремонт будуть робити два субпідрядники. Ціна роботи кожного з них – понад 20% від вартості договору.

Що це за субпідрядники

"Паркінг+" – 11,24% фірми від лютого належать пасинку Геннадія Кернеса Родіону Гайсинському. Кінцевим бенефіціаром компанії офіційно є гонконгзький офшор. Компанія 10 років є головним підрядником ремонту доріг Харкова.

"Трек Лайн" – займається постачанням фарби для дорожньої розмітки, бітуму та стикувальної стрічки. Підприємство купує їх не у випадкових фірм. Зокрема, в чеської Inter Tech Praha, одним із власників якої є Родіон Гайсинський.

Цікавий момент

За даними видання Bihus.Info, протягом 10 років на посаді харківського мера Кернес створив цілу імперію. Він нарощував не лише вплив, а й активи.

Офіційно демонстрували тільки невелику частину. Решта ж всього існувала завдяки цілому ряду підставних осіб.

В останні кілька років активи почали офіційно "вибілювати" і передавати неофіційній дружині Кернеса – Оксані Гайсинській. Також частину отримав її син – Родіон. Хлопець миттєво зі звичайного студента перетворився на молодого мільйонера.



Родіон гайсинський разом із Геннадієм Кернесом / Фото з інстаграму Rodiong