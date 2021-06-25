Пасинок Кернеса потішив маму сніданком із жирафами: відео

Пасинок покійного мера Харкова Геннадія Кернеса вирішив потішити матір сніданком із жирафами. Родіон Гайсинський таким чином привітав маму з днем народження.

Відео з відпочинку в Кенії оприлюднила вдова Кернеса в інстаграмі. А 25 червня їх поширили місцеві телеграм-канали.

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Ледь не з'їли букет

На одному з відео Оксана Гайсинська сидить із великим букетом квітів. Жираф нахиляється крізь вікно та пробує його з'їсти.

Однак жінка вчасно встигає відсунути квіти. На іншому відео Гайсинська годує чимось жирафа, який просунув голову у вікно прозорої зали.

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Де можна поснідати з жирафами

Як повідомляє "Смак подорожника", Таку послугу надає готель Giraffe Manor. Він розташований неподалік від столиці Кенії – Найробі.

Проживання там вартує приблизно 400 – 600 доларів. У цю суму входить не лише проживання та можливість побувати поряд із жирафом.

Гостям пропонують і взяти участь у різних сафарі (без полювання, а лише з дослідженням дикої природи Кенії). Теж там проводять фольклорні свята, всілякі прогулянках та пізнавальні екскурсії.



Готель із жирафами в Кенії / Фото "Смак подорожника"