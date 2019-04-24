Паспорт для окупованих: як Путін впливатиме на Донбас та чим це може завершитись

Президент Росії Володимир Путін спростив отримання російського громадянства для жителів окупованого Донбасу. Це рішення матиме серйозні наслідки для обох сторін. Але для України вони значно глибші.

Що означає запуск процедури видачі російських паспортів для жителів окупованих територій та чому цей сигнал є дуже тривожним – розбирались журналісти 24 каналу.

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Це – не нова ідея. Періодично російські ЗМІ та проросійські пропагандисти, які працюють в окупованих районах Луганської та Донецької областей, піднімали цю тему останні п'ять років. Українська розвідка почала повідомляти про підготовку цього процесу ще наприкінці минулого року.

Але лише у цьому році стало помітно, що підготовка процесу видачі російських паспортів українцям, які живуть на окупованому Донбасі, стала значно активнішою, ніж просто поширення інформаційних "страшилок" для підтримки напруги.

В середині квітня російські видання "Коммерсант" і РБК із посиланням на власні джерела повідомили, що після другого туру президентських виборів в Україні президент Росії Володимир Путін може підписати указ, що наділяє жителів так званих "ДНР" і "ЛНР" правом на отримання російського громадянства у спрощеному порядку. Тепер він таки його підписав. І указ вже набув чинності.

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Згідно із цим документом, заяву про отримання російського громадянства, подану українцями, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, мають розглядати протягом трьох місяців з моменту подачі. Для громадян інших країн термін становить від трьох до шести місяців і може продовжуватися.

Згідно із чинним російським законодавством, для отримання громадянства в загальному порядку людина повинна прожити в Росії п'ять років без перерви, мати достатній дохід, відмовитися від громадянства іншої країни та скласти іспит з російської мови. В указі про громадянство Росії для жителів окупованих Кремлем територій Донбасу ці умови не вказані.

Раніше ЗМІ також повідомляли, що в оточенні ватажків бойовиків "ДНР" основними умовами зміни громадянства будуть наявність так званих "паспортів" "ЛНР" і "ДНР" і здача українського паспорта.

У документі говориться, що Путін підписав указ "з метою захисту прав і свобод людини і громадянина, керуючись загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права".

Помічник Путіна Владислав Сурков заявив, що рішення про видачу жителям окупованого Донбасу російських паспортів є обов'язком влади РФ перед людьми, які "говорять і думають російською". Тому що їх потрібно рятувати з "важкої ситуації", у якій вони опинились "через репресивні дії київського режиму".

Хто такий Владислав Сурков?Помічник президента Російської Федерації Володимира Путіна. Автор сучасної концепції "Русскій мір", в рамках якої була реалізована російська збройна агресія проти України.



З першого дня окупації Криму і Донбасу був ключовою фігурою в здійсненні самої спецоперації і підборі кадрів для забезпечення життєдіяльності окупованих територій. У той же час співробітники Суркова у Харкові готували відділення східних областей України. Після анексії Криму втратив контроль над цією територією, однак на Донбасі він став майже губернатором. Керував підбором кадрів для псевдореспублік і визначати рішення поплічників окупантів.



З 2014 року координував діяльність збройних терористичних формувань на сході України. Зокрема давав вказівки з приводу інформаційної політики, поради як саме висловлюватися з приводу перспективи введення миротворців на схід України.

Разом з тим, у позакремлівській реальності це рішення значить набагато більше і мета його – посилювати вплив на Україну.

Політолог Олексій Мінаков нагадав, що подібні дії Росії вже були реалізовані в Грузії – у 2002 році почали масово роздавати російські паспорти в Південній Осетії та Абхазії. І це створило фундамент для військового вторгнення в 2008 році. "Зараз терміни між роздачею паспортів і черговим витком вторгнення можуть бути скорочені. Путін буде обгрунтовувати вторгнення не просто захистом російськомовного населення, а захистом громадян РФ", – наголосив він.

Подібні занепокоєння також висловлював журналіст Петро Шуклінов, припускаючи що такий трюк із паспортами – просто початок нового етапу війни.

Разом з тим, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко пояснив 24 каналу, що скоріше за все, ситуація поки що не настільки страшна. За його словами, це – ще одне свідчення того, що Росія здійснює поступову, напівформалізовану окупацію цих територій.

Якщо вони видають там паспорти – це ознака того, що вони, фактично, цю територію контролюють та окупують. От і все. Нам потрібно постійно нагадувати про це всім учасникам переговорного процесу. І коли Росія продовжуватиме казати, що "нас там нєт" – показувати, що вони там є. Але це є свідченням того, що не буде ніякої реінтеграції. Стратегія сурковської команди полягає у тому, аби закріпити розділення Донбасу. Видача паспортів не означає, що вони визнають "ЛНР" чи "ДНР". Це означає, що вони беруть їх під свій протекторат. Це маріонеткові утворення, для яких базова метрополія – це Росія,

– сказав він.

Офіційна реакція України наразі підтверджує його слова.

Рішення РФ щодо видачі паспортів на окупованих українських територіях - це продовження агресії і втручання у наші внутрішні справи. Це новий "паспортний" етап окупації Донбасу. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 апреля 2019 г.

Закликаю українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти. Росія позбавила вас сьогодення, а тепер зазіхає на ваше майбутнє. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 апреля 2019 г.

Фесенко також додав, що суто функціонально видача російських паспортів на окупованих територіях потрібна, аби полегшити можливість комунікації та поїздок до Росії. "Аби мешканцям окупованого регіону було юридично легше здійснювати комунікацію із Росією", – сказав політолог.

Це – фактично заморожування поточного стану неформальної окупації цих територій. Отака війна малої інтенсивності – а велика війна Путіну поки не потрібна, бо це зайві витрати і ризики, – це спосіб, завдяки якому буде заблокована у перспективі сама можливість членства України у НАТО та ЄС. Оце – головна мета цього конфлікту,

– додав він.

Скоріше за все – так. Про те, що план самої видачі уже розроблений, також писали. Російський журналіст Дмитро Стешин у середині квітня розповідав, що ще тоді в окупованому Донецьку складали списки за підрозділами "народної міліції". "Спочатку отримають "військові", потім "держслужбовці", потім всі інші, хто має "республіканські паспорти", — повідомляв він, наголошуючи, що заміна "документів" повинна відбутися вже влітку.

Колишній постпред президента по Криму Борис Бабін пояснив 24 каналу, що якщо росіяни цілеспрямовано займуться цим процесом, то реалізувати його вони зможуть досить швидко, як це було реалізовано у Криму. "Тобто, рахунок піде на місяці. Відмінність від ситуації із Кримом полягає у тому, що в публічній сфері в так званих "ЛНР" і "ДНР" ніхто паспорти нав'язувати не буде. Все буде робитися непублічно. Всі отримають документи і всі скажуть, що вони цього хотіли все життя", – зазначив він.

За словами Бабіна, сумні. При чому, для обох сторін.

Якщо почнеться видача паспортів, якщо вона буде масовою, то стане очевидно, що Росія йде на вирішення конфлікту на Донбасі шляхом його глибокої консервації зі створенням маріонеткових нібито "незалежних" держав, визнаних лише Росією,

– сказав він.

Причому на який саме термін буде заморожений цей конфлікт – сказати важко. Дуже надовго – один з найконкретніших прогнозів.

Активіст ГО "Оберіг" Вадим Лабас також пояснив 24 каналу, що це означатиме додаткову ментальну прив’язку мешканців окупованих районів до Росії. І як у таких умовах відбуватиметься реінтеграція Донбасу – зрозуміти важко. Особливо, якщо врахувати зміну влади в Україні.

"Сам Зеленський не вів широких розмов з цього питання із народом України. Це перше. Друге – багато буде залежати від того, як буде поводитись громадянське суспільство. РФ розраховує, що при Зеленському їм вдасться всунути ці території Україні на своїх умовах, як "автономні регіони з широкими повноваженнями". Але це не заважає Кремлю перестрахуватися і ментально прив'язати до себе мільйони виборців в Україні. Зрештою, ми можемо отримати кілька мільйонів виборців, які будуть громадянами іншої країни. Це дасть РФ багаторічну можливість не тільки просовувати в органи влади своїх людей, але і дуже сильно впливати на політику України", – сказав він.

У свою чергу журналіст Денис Казанський вважає, що таким кроком Кремль змушує Зеленського зайняти антиросійську позицію.

Не розумію, навіщо це було зроблено саме зараз. Але виглядає все так, ніби керівництво Росії з самого початку вирішили спалити мости і допомогти Зеленському зайняти антиросійську позицію. Може, це й на краще. Раніше я вже писав, що ніхто не зробив більше для розриву російсько-українських зв'язків, ніж Кремль. Цю політику Москва продовжує вести і далі. І раз так, іншого шляху, крім "геть від Москви", не залишається, навіть якщо комусь і хотілося вибрати інший шлях,

– пише він.

Російський політолог Дмитро Орєшкін також наголошує, що населення Донбасу, яке разом з російським громадянством отримає право стати виборцями, – це вже електоральний потенціал для російських виборів.

Разом з тим, Росія також отримає проблему у вигляді сотень тисяч людей, яких після видачі свої паспортів потрібно буде забезпечувати. Причому частина цих людей п’ять років вели доволі специфічний спосіб життя і, як зазначали в СБУ, мають схильність до об'єднання у агресивні, озброєні та злочинні угрупування.

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"Роздаючи російські паспорти, Путін отримує потенційну загрозу появи цілком бандитських структур вже на території Росії. Але, з іншого боку, такий крок трохи піднімає його імідж в очах патріотичної громадськості. Мовляв, подбав про народ. Але в цілому це хворобливе для Путіна рішення, адже йому цей Донбас з його провальною вугільною індустрією на*рін не потрібен. Для нього краще б було, якби ця територія дестабілізувала Україну", – написав Орєшкін у своєму блозі.

Блогер, відомий під ніком "Фашик Донецький", який працює на окупованих територіях та добре знайомий зі звичками та навичками бойовиків, також давно пояснює, чому це рішення сприятиме тому, що зростатиме соціальна напруженість серед росіян і "ненависть до так званих нових русскіх з боку росіян зробить донецьких і луганських персонами більш ненависними, ніж приїжджі робітники з країн Азії".