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Паспорт Віктора Цоя вирішили продати на аукціоні: відома дата проведення та стартова ціна

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Паспорт Віктора Цоя вирішили продати на аукціоні
Паспорт Віктора Цоя вирішили продати на аукціоні / Фото з відкритих джерел

Аукціонний дім "Літфонд" анонсував на 26 вересня 2018 року продаж паспорта Віктора Цоя, а також його записну книжку з телефонами друзів і рукописи з текстами двох пісень.

Про це повідомила Meduza.

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Власник предметів, які планують виставити на аукціон, розповів виданню Life про те, що у 1980-х роках мешкав на вулиці Рубінштейна поруч з Ленінградським рок-клубом, і тому був особисто знайомий з Віктором Цоєм. Цой, мовляв, бував у нього в гостях, і під час одного з таких візитів музикант забув свої рукописи та записну книжку. Нібито вони впали за холодильник, і знайшлися тільки через сім років, коли Цой уже був мертвим.

Цой
Паспорт Віктора Цоя продаватимуть на аукціоні

А от як у власника лотів опинився паспорт музиканта – чоловік не розповів.

Цой
Текст вважається ранньою версією "Перемен" і також становитиме окремий лот

Стартова ціна паспорта на торгах становитиме два з половиною мільйони рублів, що станом на 24 серпня 2018 року дорівнює понад 900 тисяч гривень. Записну книжку бажають продати не дешевше, ніж за півмільйона рублів, а рукописи пісень, серед яких і рання версія "Перемен", і одна досі невідома композиція, віддаватимуть щонайменше за 250 тисяч рублів кожну.

Нагадаємо, Віктор Цой, рок-музикант, лідер гурту "Кино" загинув 15 серпня 1990 року. Цой розбився в автокатастрофі в Латвії, його рання смерть стала шоком для цілого покоління, яке виросло на його музиці

Теги: LifeStyle Музика Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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