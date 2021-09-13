44 дитини опинилися в пастці: дніпровські рятувальники визволяли автобус
Джерело:ДСНС Дніпропетровщини
У Самарському районі Дніпра 12 вересня застряг автобус із дітьми. Щоб його витягти, довелося викликати рятувальників.
У ДСНС щодо цієї події звернулися приблизно о 17:50. В автобусі перебували 44 дитини та 2 дорослих – супровідний і водій.
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Рятувальники витягують автобус із дітьми / Фото ДСНС
Витягували буксиром
На місце відправили 4 рятувальників. По прибуттю, вони побачили, що транспорт загруз у піску. На фото з місця помітно, що спочатку під колеса намагалися щось покласти, проте це не допомогло рушити з місця.
Співробітники ДСНС причепили автобус до буксирувального троса та витягнули. Згодом водію допомогли виїхати на дорогу. Чому автобус поїхав на пісок – невідомо.
Автобус загруз у піску в Дніпрі / Фото ДСНС
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