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Телеканал новин 24 Новини Лікування

Патологія дуже сильно молодшає, – українців застерегли про поширене захворювання

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Гіпертонічна хвороба молодшає
Гіпертонічна хвороба молодшає / Фото з відкритих джерел

Медики б'ють на сполох – серцево-судинні захворювання серйозно помолодшали і становлять зараз головну проблему для життя українців.

Згідно з даними статистики, зараз в Україні 12 мільйонів людей, які знають про діагноз, страждають на гіпертонічну хворобу. Ще близько 4 мільйонів про неї не здогадуються, повідомляє ТСН.

 

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Патологія дуже сильно молодшає. Пацієнти, які перенесли інфаркт, у нашій практиці – вже у 21, 25, 27 років. Є пацієнти, вже простентовані у 32 роки (мають у судинах стенти для їхнього розширення, – "24"),
– зазначила лікар-кардіолог Валентина Шаповалова.

Потенційні пацієнти сьогодні – це чоловіки 40-45 років та жінки 45-50 років. Шансів отримати інфаркт додають нерегулярне харчування, надмірне споживання солі, малорухомий спосіб життя, куріння та зловживання алкоголем, недосипання, хронічна втома та ожиріння.

Лікарі наголошують, якщо є підозра на погіршення самопочуття – головний біль, артеріальний тиск протягом двох тижнів – слід піти на огляд в медичний заклад.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Новини України Лікування Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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