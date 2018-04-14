Патріарх Кирил подзвонив Папі Римському через події у Сирії

Голова Російської православної церкви Кирил провів телефонні розмови з лідерами християнських церков у зв'язку з ракетними ударами США та їх союзників по Сирії.

Про це пише "Интерфакс".

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Є бажання продовжувати переговори з лідерами церков, щоб припинити кровопролиття,

– сказав патріарх у суботу, 14 квітня, у своїй резиденції під Москвою.

Переговори з Папою Римським Франциском пройшли з ініціативи єпископа Російської православної церкви.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франція здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Башара Асада, внаслідок чого 8 квітня у місті Дума загинули щонайменше 70 осіб.



Внаслідок військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. У Пентагоні відзвітували, що їхні ракети влучили у всі задані цілі.