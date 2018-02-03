"Патріоти Польщі своїм законом підіграли Кремлю": Ярош прокоментував "бандерівський" закон

Україна не була окупантом Польщі – так прокоментував схвалення Польщею скандального закону "Про інститут Національної Пам'яті" народний депутат, командир "Української добровольчої армії", екс-лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я був, є і буду бандерівцем. Цим горджусь! Переконаний, що Степан Андрійович Бандера – не тільки символ української нації, але й приклад для наслідування. Ми, українці, можемо отримати щасливу, заможну, сильну державу тільки тоді, коли реалізуємо ідеї Тараса Шевченка та Степана Бандери", – наголосив у своєму дописі Ярош.

Читайте також: "Бандерівський" закон: як Україні вийти переможцем із ситуації

Він також попросив вибачення у польського народу за будь-які неприємності, яких завдав йому український народ. Ярош наголосив, що немає виправдань вчинкам, коли озброєні люди знищують беззбройних.

Але, прошу вас, брати наші, поляки, зважити й на те, що ми, українці, не приходили на вашу землю, й не були окупантами Польщі. Ми виборювали свою державність. Ви ж теж проходили цей шлях. І вбивали наших мирних цивільних людей – тисячами... і багато століть,

– нагадав екс-лідер "Правого сектора".

При цьому він також нагадав, що українське і польське війська перемагали навіть тоді, коли боролися разом, а не в сутичках між собою.

"Зараз же політики, які представляють правлячу партію Польщі, зробили крок не проти відвічного нашого і вашого ворога – Московської імперії. Ці люди вдарили у спину українському народу, який стоїть, у цей час, на передовій, зупиняючи російські орди на межі двох Світів", – висловив переконання Ярош.

"Ви, патріоти Польщі, своїм законом підіграли Кремлю. Путін веселиться, а його орда тішиться. Це правда", – наголосив командир "УДА".

Читайте також: Україна обов'язково поверне окуповані Росією Донбас, Крим, Кубань, – Ярош

Нагадаємо, 26 січня Сейм Польщі проголосував за закон про заборону пропагування у країні ідеології українських націоналістів.