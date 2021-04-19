В останній момент: патрульні у Дніпрі врятували дівчину від самогубства – відео

У Дніпрі патрульні поліцейські встигли врятувати дівчину від трагічної загибелі ввечері 18 квітня. Вона хотіла кинутися з Центрального мосту.
Джерело:Ситуаційний центр міста Дніпра
На камерах відеоспостереження правоохоронці побачили як дівчина збирається зістрибнути з мосту. Вони приїхали, коли вона вже готувалась до стрибка.
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Що відомо про спробу самогубства
- Інформацію про намір дівчини вчинити самогубства повідомили на гарячу лінію 102. На міст виїхав екіпаж.
- Тим часом чергові патрульні переглянули відео з камер спостереження та знайшли чітке місце, де вона перебувала.
- На записі видно, як дівчина налаштовується на стрибок – лишає смартфон та вмощується на поручні.
- В цей момент до неї під'їхали патрульні.
- За інформацією ситуаційного центру самогубцю зупинила сержантка поліції Тетяна Остапчук. Вона обхопила дівчину руками за талію та утримувала.
- За кілька секунд до неї підбіг напарник – рядовий поліції Микола Котенко. Вони разом тягнули суїцидницю з бильця мосту.
Спроба самогубства на Центральному мосту в Дніпрі: відеоЗверніть увагу! Ситуаційний центр міста Дніпра – це система ситуаційного відеоспостереження міста Дніпра, запроваджена по програмі "Безпечне місто".
Самогубства в Україні: останні випадки
- 18 квітня на Буковині прикордонник вчинив самогубство. Як повідомили у відомстві, ймовірно, він застрелився через особисті причини.
- У Харкові чоловік стрибнув з вікна багатоповерхівки у п'ятницю, 16 квітня. Медики, які приїхали на місце, констатували смерть.
- Але є й щасливі випадки – ввечері 7 квітня у Кривому Розі дівчина стрибнула з мосту в крижану воду, але її врятували.