В останній момент: патрульні у Дніпрі врятували дівчину від самогубства – відео

У Дніпрі патрульні поліцейські встигли врятувати дівчину від трагічної загибелі ввечері 18 квітня. Вона хотіла кинутися з Центрального мосту.

Джерело:

Ситуаційний центр міста Дніпра

На камерах відеоспостереження правоохоронці побачили як дівчина збирається зістрибнути з мосту. Вони приїхали, коли вона вже готувалась до стрибка.

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Що відомо про спробу самогубства

  • Інформацію про намір дівчини вчинити самогубства повідомили на гарячу лінію 102. На міст виїхав екіпаж.
  • Тим часом чергові патрульні переглянули відео з камер спостереження та знайшли чітке місце, де вона перебувала.
  • На записі видно, як дівчина налаштовується на стрибок – лишає смартфон та вмощується на поручні.
  • В цей момент до неї під'їхали патрульні.
  • За інформацією ситуаційного центру самогубцю зупинила сержантка поліції Тетяна Остапчук. Вона обхопила дівчину руками за талію та утримувала.
  • За кілька секунд до неї підбіг напарник – рядовий поліції Микола Котенко. Вони разом тягнули суїцидницю з бильця мосту.

Спроба самогубства на Центральному мосту в Дніпрі: відео

Зверніть увагу! Ситуаційний центр міста Дніпра – це система ситуаційного відеоспостереження міста Дніпра, запроваджена по програмі "Безпечне місто".

Самогубства в Україні: останні випадки