Патрульна поліція Дніпропетровщини зупинила підозрілі мотоцикл Suzuki та автівку Tesla. Правоохоронці з'ясували, що обидва транспортних засоби перебувають у міжнародному розшуку.

Ймовірно, їх викрали у Європі певний час тому. Наразі усі деталі з'ясовує слідчо-оперативна група. До теми Комітет Верховної Ради підтримав нові законопроєкти про "євробляхи" Що відомо про транспортні засоби 12 квітня екіпаж патрульних зупинив мотоцикліста на транспортному засобі Suzuki без номерних знаків.

Ним керував 16-річний підліток, який при тому не мав ані документів на мотоцикл, ані посвідчення водія.

Поліцейські перевірили мотоцикл – виявилось, він перебуває у міжнародному розшуку через викрадення в Італії.

Того ж дня зупинили автомобіль Tesla Roadster з номерами іноземної реєстрації.

Правоохоронці з'ясували, що його вкрали з Норвегії 3 роки тому.