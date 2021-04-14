Вкрадені транспортні засоби: шукав Інтерпол, а знайшла поліція Дніпропетровщини
Патрульна поліція Дніпропетровщини зупинила підозрілі мотоцикл Suzuki та автівку Tesla. Правоохоронці з'ясували, що обидва транспортних засоби перебувають у міжнародному розшуку.
Джерело:телеграм Патрульної поліції
Ймовірно, їх викрали у Європі певний час тому. Наразі усі деталі з'ясовує слідчо-оперативна група.
До теми Комітет Верховної Ради підтримав нові законопроєкти про "євробляхи"
Що відомо про транспортні засоби
- 12 квітня екіпаж патрульних зупинив мотоцикліста на транспортному засобі Suzuki без номерних знаків.
- Ним керував 16-річний підліток, який при тому не мав ані документів на мотоцикл, ані посвідчення водія.
- Поліцейські перевірили мотоцикл – виявилось, він перебуває у міжнародному розшуку через викрадення в Італії.
- Того ж дня зупинили автомобіль Tesla Roadster з номерами іноземної реєстрації.
- Правоохоронці з'ясували, що його вкрали з Норвегії 3 роки тому.
Поділитися новиною