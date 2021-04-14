Вкрадені транспортні засоби: шукав Інтерпол, а знайшла поліція Дніпропетровщини

Читать новость на русском

Патрульна поліція Дніпропетровщини зупинила підозрілі мотоцикл Suzuki та автівку Tesla. Правоохоронці з'ясували, що обидва транспортних засоби перебувають у міжнародному розшуку.

Джерело:

телеграм Патрульної поліції

Ймовірно, їх викрали у Європі певний час тому. Наразі усі деталі з'ясовує слідчо-оперативна група.

До теми Комітет Верховної Ради підтримав нові законопроєкти про "євробляхи"

Що відомо про транспортні засоби

  • 12 квітня екіпаж патрульних зупинив мотоцикліста на транспортному засобі Suzuki без номерних знаків.
  • Ним керував 16-річний підліток, який при тому не мав ані документів на мотоцикл, ані посвідчення водія.
  • Поліцейські перевірили мотоцикл – виявилось, він перебуває у міжнародному розшуку через викрадення в Італії.
  • Того ж дня зупинили автомобіль Tesla Roadster з номерами іноземної реєстрації.
  • Правоохоронці з'ясували, що його вкрали з Норвегії 3 роки тому.