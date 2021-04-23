За мить до стрибка: патрульні Дніпра врятували чоловіка від самогубства на мосту – відео
Патрульні у Дніпрі врятували чоловіка, який хотів здійснити самогубство. Це трапилося на Амурському мосту. Спершу він підозріло поводився, а потім заліз на огорожу для стрибка з мосту. Коли його зняли, самогубець важко йшов на контакт і спробував стрибнути ще раз.
Джерело:Патрульна поліція Дніпра
Це трапилося 21 квітня приблизно о 20 годині. Згодом його забрала швидка.
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- Правоохоронці під час патруля побачили чоловіка, який прямував до огорожі мосту.
- Ймовірно, він до цього був у автомобілі поряд.
- Коли патрульні підійшли, його вдалося спіймати.
- Він дуже погано говорив і лише сказав поліцейським, що хоче "стрибнути й забути все".
- Згодом він спробував накласти на себе руки ще раз за присутності поліцейських.
- Лише коли затриманий трохи прийшов до тями, розповів, що має проблеми на роботі.
- Його забрала швидка допомога.
Порятунок чоловіка на Амурському мості в Дніпрі: відео Патрульної поліції Дніпра
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