Патрульні у Дніпрі врятували чоловіка, який хотів здійснити самогубство. Це трапилося на Амурському мосту. Спершу він підозріло поводився, а потім заліз на огорожу для стрибка з мосту. Коли його зняли, самогубець важко йшов на контакт і спробував стрибнути ще раз.

Це трапилося 21 квітня приблизно о 20 годині. Згодом його забрала швидка. До теми З мосту – у крижану воду: у Кривому Розі врятували дівчину, що спробувала скоїти самогубство Більше про порятунок Правоохоронці під час патруля побачили чоловіка, який прямував до огорожі мосту.

Ймовірно, він до цього був у автомобілі поряд.

Коли патрульні підійшли, його вдалося спіймати.

Він дуже погано говорив і лише сказав поліцейським, що хоче "стрибнути й забути все".

Згодом він спробував накласти на себе руки ще раз за присутності поліцейських.

Лише коли затриманий трохи прийшов до тями, розповів, що має проблеми на роботі.

Його забрала швидка допомога. Порятунок чоловіка на Амурському мості в Дніпрі: відео Патрульної поліції Дніпра Зверніть увагу! У Дніпрі 18 квітня патрульні поліцейські також врятували дівчину, яка хотіла кинутися з Центрального мосту. Те, що вона планує це зробити, побачили на камерах відеоспостереження.