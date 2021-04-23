За мить до стрибка: патрульні Дніпра врятували чоловіка від самогубства на мосту – відео

18:51

Патрульні у Дніпрі врятували чоловіка, який хотів здійснити самогубство. Це трапилося на Амурському мосту. Спершу він підозріло поводився, а потім заліз на огорожу для стрибка з мосту. Коли його зняли, самогубець важко йшов на контакт і спробував стрибнути ще раз.