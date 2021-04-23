За мить до стрибка: патрульні Дніпра врятували чоловіка від самогубства на мосту – відео

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Патрульні у Дніпрі врятували чоловіка, який хотів здійснити самогубство. Це трапилося на Амурському мосту. Спершу він підозріло поводився, а потім заліз на огорожу для стрибка з мосту. Коли його зняли, самогубець важко йшов на контакт і спробував стрибнути ще раз.

Джерело:

Патрульна поліція Дніпра

Це трапилося 21 квітня приблизно о 20 годині. Згодом його забрала швидка.

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Більше про порятунок

  • Правоохоронці під час патруля побачили чоловіка, який прямував до огорожі мосту.
  • Ймовірно, він до цього був у автомобілі поряд.
  • Коли патрульні підійшли, його вдалося спіймати.
  • Він дуже погано говорив і лише сказав поліцейським, що хоче "стрибнути й забути все".
  • Згодом він спробував накласти на себе руки ще раз за присутності поліцейських.
  • Лише коли затриманий трохи прийшов до тями, розповів, що має проблеми на роботі.
  • Його забрала швидка допомога.

Порятунок чоловіка на Амурському мості в Дніпрі: відео Патрульної поліції Дніпра

Зверніть увагу! У Дніпрі 18 квітня патрульні поліцейські також врятували дівчину, яка хотіла кинутися з Центрального мосту. Те, що вона планує це зробити, побачили на камерах відеоспостереження.