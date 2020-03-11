Патрульні катери "Айленд" ВМС України вийшли в море: фото

Українські патрульні катери типу "Айленд" вийшли у Чорне море для виконання завдань. Вони вирушили з Практичної гавані Одеси.

Йдеться про патрульні катери "Слов’янськ" та "Старобільськ", що були введені до складу Військово-морських сил ЗСУ. Про це інформує "Український мілітаристський портал".

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Нещодавно на два переданих від США патрульних катери типу "Айленд" були встановлені стволи та автомати з 25-міліметровою спареною артилерійською установкою 2М-3М. Це засіб самооборони кораблів, що може бути використаний для знищення цілей на відстані до 3 тисяч метрів,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у перспективі кораблі можуть бути озброєні американськими артустановками, котрі вже мають оптико-електронну систему наведення та стабілізацію.



Патрульний катер типу "Айленд" у відкритому морі / Фото "Український мілітарний портал"

Що таке катери типу "Айленд"? "Айленд" – швидкохідні патрульні катери берегової охорони США. Вони призначені для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій у прибережних водах.



Україна безкоштовно отримала два катери. Їх передали українській стороні 27 вересня 2019 року. До складу ВМС ЗСУ їх ввели у листопаді 2019 року, однак у море вони вийшли лише тепер.