Патрульним поліцейським збільшили зарплати

Працівникам патрульної поліції України підвищили зарплати на 2 тисячі гривень. А ще патрульні отримуватимуть тисячу гривень премії за реєстрацію факту дачі хабара.

Підвищені зарплати патрульних поліцейських, які вони отримуватимуть "на руки" за вирахуванням усіх податків:

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патрульні, які працюють у містах з населенням менше мільйона тепер отримуватимуть 10 тисяч 100 гривень (було – 8 тисяч 100 гривень);

(було – 8 тисяч 100 гривень); патрульні у містах з населенням понад 1 мільйон зароблятимуть 12 тисяч 100 гривень (було – 10 тисяч 100 гривень);

(було – 10 тисяч 100 гривень); патрульні у Києві отримуватимуть зарплату у розмірі 13 тисяч 100 гривень (було – 10 тисяч 100 гривень).

А у підрозділів "ТОР" – ще більше! Ці цифри – мінімум. А далі, враховуючи посаду, – більше! Плюс – премії за різні подвиги і заслуги,

– повідомив у Facebook заступник начальника департаменту патрульної поліції Євген Жуков.

А ще зараз вирішують питання щодо забезпечення правоохоронців житлом, додав Жуков. Цим займається вже створений відділ з житлового забезпечення.

"Багато скептиків кажуть, що це брехня і обіцянки. Незважаючи на це, патрульні вже оформляють документи і незабаром перші зможуть заселятися і платити за свою квартиру 4 тисячі гривень на місяць, залежно від розміру житла", – запевнив чиновник.