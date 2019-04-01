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      Патрульним поліцейським збільшили зарплати

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      У патрульній поліції зросли зарплати
      У патрульній поліції зросли зарплати / 24 канал

      Працівникам патрульної поліції України підвищили зарплати на 2 тисячі гривень. А ще патрульні отримуватимуть тисячу гривень премії за реєстрацію факту дачі хабара.

      Підвищені зарплати патрульних поліцейських, які вони отримуватимуть "на руки" за вирахуванням усіх податків:

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      • патрульні, які працюють у містах з населенням менше мільйона тепер отримуватимуть 10 тисяч 100 гривень (було – 8 тисяч 100 гривень);
      • патрульні у містах з населенням понад 1 мільйон зароблятимуть 12 тисяч 100 гривень (було – 10 тисяч 100 гривень);
      • патрульні у Києві отримуватимуть зарплату у розмірі 13 тисяч 100 гривень (було – 10 тисяч 100 гривень).

      А у підрозділів "ТОР" – ще більше! Ці цифри – мінімум. А далі, враховуючи посаду, – більше! Плюс – премії за різні подвиги і заслуги,
      – повідомив у Facebook заступник начальника департаменту патрульної поліції Євген Жуков.

      А ще зараз вирішують питання щодо забезпечення правоохоронців житлом, додав Жуков. Цим займається вже створений відділ з житлового забезпечення.

      "Багато скептиків кажуть, що це брехня і обіцянки. Незважаючи на це, патрульні вже оформляють документи і незабаром перші зможуть заселятися і платити за свою квартиру 4 тисячі гривень на місяць, залежно від розміру житла", – запевнив чиновник.

       

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      Теги: Гроші Новини України Поліція Зарплата Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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