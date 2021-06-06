Відправлю на експертизу, це задорого, – патрульний поскандалив за ціну дитячої кепки: відео

6 червня 2021 , 17:25
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Джерело:

"Дніпро оперативний"

На Дніпропетровщині патрульний прийшов до магазину одягу із перетензією щодо ціни товару. Чоловік погрожував відправити дитячу кепку на експертизу, бо вона, на його думку, коштувала занадто дорого.

Стався курйозний випадок у селищі Царичанка в магазині "Берізка". Момент "розбірок" потрапив на камеру спостереження магазину. 

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"Кепка не може стільки коштувати"

Чоловік прийшов до магазину у формі патрульного, хоч, як сам пізніше розповів, це був позаробочий час. На початку він висловив претензію, що продавчиня перебуває у крамниці без маски. На це жінка сказала, що перебуває у магазині сама.

Далі патрульний почав просити, щоб йому показали кепку і висловився про шахрайство. Мовляв, хтось купив у магазині кепку на немовля за понад 300 гривень. Як пізніше виявилося, що покупцем кепки був самий патрульний.

Шахрайством тут займаєтеся? Покажіть мені кепку. Я зараз відправлю її на експертизу. Що це за ціни у вас?
 – обурився патрульний.

Патрульний поскандалив за ціну дитячої кепки: дивіться відео

Продавчиня на це відповіла, що чоловік навіть не представився, хто він взагалі такий. На звинувачення ж відповіла, що патрульний взагалі не може втручатися у цінову політику магазину. 

Надалі вона показала йому дорожчі кепки – за 400 і 500 гривень. Жінка також додала, що вона платить податки і нікого не змушувала купувати цю кепку.

На це чоловік зняв свою форменну кепку і сказав, що вона коштує 150 гривень. Закінчився інцидент тим, що жінка розсміялася і сказала принести кепку назад. Вона пообіцяла повернути гроші за повернений товар. Тоді патрульний сказав "добре" і не попрощавшись пішов.

Автор: Вероніка Климська