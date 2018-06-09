Патрульний дрон: у США правоохоронцям допомагатимуть безпілотники

У США здійснювати патрулювання поліцейським допомагатимуть безпілотники. Їх використовуватимуть для пошуково-рятувальних операцій, реконструкції ДТП, а також – для відстежування криміногенної ситуації.

Передбачається, що спеціальний сервіс Evidence.com буде обробляти дані з камер дронів, передає Gizmodo.

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Як зазначають у ЗМІ, компанія Axon спільно з концерн-виробником дронів DJI розробили для правоохоронних відомств США патрульні безпілотники в рамках програми Axon Air.

Співпраця в межах DJI Axon Air буде зміцнювати і розширювати можливості правоохоронців у сфері захисту громадської безпеки, реагування на надзвичайні ситуації та порятунку життів,

– повідомив директор DJI у Північній Америці Майкл Перрі.

Нагадаємо, нещодавно розробники із США представили систему, яка допомагає військовим тренувати уважність та пам'ять. Дослідження показали, що після випробувань нововведення бійці почали швидше знаходити міни. Так, завдяки штучному інтелекту, який розробили військові та математики із університету Південної Каліфорнії, підготовка бійців стала проходити в 13 разів швидше.