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      Пацієнт випав із карети швидкої допомоги під час руху

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      Пацієнт випав із карети швидкої допомоги під час руху
      Пацієнт випав із карети швидкої допомоги під час руху / Ілюстративне фото

      Карета швидкої допомоги загубила пацієнта прямісінько під час руху поблизу Дніпра. Чоловік випав з задніх дверей мікроавтобуса на проїжджу частину.

      Курйозні кадри зафільмував відеореєстратор легковика, що їхав позаду, передає "Інформатор".

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      Водій машини встиг вчасно загальмувати, тому не наїхав на чоловіка. Медики також вчасно зрозуміли, що загубили із салону пацієнта. 

      Хворий відбувся лише забоями і переляком.

      Дивіться відео, як пацієнт випав з карети швидкої

      У коментарях люди припускають, що чоловік був у стані сильного алкогольного сп'янінння і буянив у кареті швидкої. Інша версія – фельдшери просто забули щільно закрити задні двері. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Лікування Курйозні новини Новини Дніпра
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