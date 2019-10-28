Пацієнт випав із карети швидкої допомоги під час руху

Карета швидкої допомоги загубила пацієнта прямісінько під час руху поблизу Дніпра. Чоловік випав з задніх дверей мікроавтобуса на проїжджу частину.

Курйозні кадри зафільмував відеореєстратор легковика, що їхав позаду, передає "Інформатор".

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Водій машини встиг вчасно загальмувати, тому не наїхав на чоловіка. Медики також вчасно зрозуміли, що загубили із салону пацієнта.

Хворий відбувся лише забоями і переляком.

Дивіться відео, як пацієнт випав з карети швидкої

У коментарях люди припускають, що чоловік був у стані сильного алкогольного сп'янінння і буянив у кареті швидкої. Інша версія – фельдшери просто забули щільно закрити задні двері.