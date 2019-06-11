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      Пацієнтів згорілої одеської психлікарні тримали замкненими в палатах, – правозахисниця

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      Фото згорілої одеської психлікарні
      Фото згорілої одеської психлікарні / Dumskaya.net

      Пацієнтів психіатричної лікарні Одеси, в якій внаслідок пожежі 10 червня загинули 6 людей, тримали замкненими в палатах, а в дверях навіть не було ручок. Проте медичні чиновники це спростовують.

      Після пожежі у психлікарні Одеси, в соцмережах почали припускати, що пацієнти не змогли вибратися з вогню самотужки, бо медичний персонал зачиняє двері у палатах. Правозахисниця Тетяна Макарова, яка часто відвідувала цей заклад, заявила, що бачила це на власні очі, повідомляє ВВС News Україна.

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      Усі ручки забираються і вийти звідти люди не можуть. Я, коли відвідувала 5 відділення, а це поруч з 7, яке згоріло, не могла потрапити сама. Обов'язково йшла медсестра, яка відчиняла. А так – жодна людина не може зайти чи вийти. Ці ручки тільки у медсестер. Якщо медсестри немає – то люди заживо згорять усі,
      – розповіла правозахисниця.

      Пожежа Одеса психлікарня фото після пожежі
      Наслідки пожежі в одеській психлікарні / Фото "Думская"

      Проте в Одеській облдержадміністрації заперечують, що пацієнтів психлікарні зачиняли в палатах.

      "Учора ця інформація відпрацьовувалася співробітниками Національної поліції і не підтвердилася", – зазначила Олена Теряєва з департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА.

      А начальниця обласного департаменту охорони здоров'я Олена Теряєва запевняє, що працівники медустанови першими почали евакуювати людей.

      "Медичний персонал брав участь в евакуації пацієнтів. Виводив пацієнтів. І розподіляв в інші відділення лікувального закладу", – сказала Теряєва.

      Дивіться відео з висоти пташиного польоту, на якому знята згоріла одеська психлікарня:

      Що відомо про пожежу в одеській психлікарні? Пожежа спалахнула ввечері 10 червня під навісом, де сушили білизну, в 7-му відділенні Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я. Це відділення, де лікувалися ветерани Другої світової війни та Афганістану, більшість із яких не могли самотужки ходити.

      Жертвами пожежі стали 6 людей: загинули 4 пацієнтів, 1 працівниця лікарні, ще 1 людина померла від гнійного перитоніту за кілька годин до інциденту. Постраждали в пожежі 6 пацієнтів лікарні.

      Поліція та прокуратура розслідують пожежу у психлікарні як службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків; як порушення правил пожежної безпеки, за фактом умисного вбивства, знищення або пошкодження майна. Слідство не відкидає версію, що пожежа могла спалахнути внаслідок підпалу.

      За однією з версій, пожежа могла спалахнути з вини пацієнтів: у них були сірники і сигарети. А ще припускають, що винуватицями могли стати і працівники лікарні, які перебували на роботі п’яними.

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      Теги: Новини України Новини Одеси Пожежа у психіатричній лікарні Одеси Пожежа Надзвичайні ситуації Лікування Розслідування Жертви
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