Про інцидент стало відомо під час ранкового обходу о 5 ранку. Медсестра побачила порожнє ліжко та почала шукати пацієнтку.
До теми В Дніпрі голий чоловік стрибнув з даху торговельного центру "Мост-Сіті": відео 18+
Що відомо про самогубство
- Останній раз жінку бачили живою під час вечірнього медичного обходу близько 22 години.
- Ранковий обхід робила медична сестра: вона перевіряла стан пацієнтів.
- Медсестра побачила порожнє ліжко та вирушила на пошуки пацієнтки.
- Вона оглянула поверх відділення, але безрезультатно.
- Тоді медична працівниця повернулася до палати та визирнула у вікно.
- Вона побачила тіло пацієнтки на даху між 2 та 3 поверхом.
- Передсмертної записки у палаті та особистих речах не знайшли.
- На місці працюють правоохоронці.
- Про трагічний випадок медичний персонал повідомив сину пацієнтки.