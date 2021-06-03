Пацієнтка з COVID -19 у Дніпрі викинулась з вікна лікарні

3 червня 2021 , 13:11
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Джерело:

"Днепр Оперативный"

У 6 міській лікарні Дніпра жінка проходила стаціонарне лікування. Вона мала підтверджений діагноз інфікування COVID -19 та онкологію. Вночі 3 червня вона викинулась з вінка палати.

Про інцидент стало відомо під час ранкового обходу о 5 ранку. Медсестра побачила порожнє ліжко та почала шукати пацієнтку.

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Що відомо про самогубство

  • Останній раз жінку бачили живою під час вечірнього медичного обходу близько 22 години.
  • Ранковий обхід робила медична сестра: вона перевіряла стан пацієнтів.
  • Медсестра побачила порожнє ліжко та вирушила на пошуки пацієнтки.
  • Вона оглянула поверх відділення, але безрезультатно.
  • Тоді медична працівниця повернулася до палати та визирнула у вікно.
  • Вона побачила тіло пацієнтки на даху між 2 та 3 поверхом.
  • Передсмертної записки у палаті та особистих речах не знайшли.
  • На місці працюють правоохоронці.
  • Про трагічний випадок медичний персонал повідомив сину пацієнтки.
Автор: Вікторія Андрєєва