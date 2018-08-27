Хто такий Павло Дуров: засновник ВКонтакте і Telegram, що втер носа Кремлю

Павла Дурова називали російським Марком Цуркербергом і деякий період ним дуже захоплювались на батьківщині. Та через деякий час любов перейшла у погрози. А самого Дурова в Росії почали вважати нахабним бунтарем. Що ж насправді відомо про засновника ВКонтакте та Telegram.

Дитинство Павла Дурова

Павло народився в інтелігентній сім’ї: його батько був доктором філологічних наук, мати – викладачкою в університеті, а старший брат двічі виборював титул чемпіона світу з програмування серед студентів.

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Хлопець кілька років провчився у загальноосвітній школі, а згодом вступив до Академічної гімназії при Санкт-Петербурзькому державному університеті. Дуров навчався в класі з поглибленим вивченням чотирьох іноземних мов. Вже з тих часів він цікавився програмуванням. До речі, використовуючи своє захоплення він навіть бешкетував у школі, наприклад зламував паролі, які придумували педагоги у класі інформатики.

Павло Дуров в дитинстві

Після закінчення школи хлопець вступив на філологічний факультет зі спеціальністю англійська мова. Окрім англійської, Дуров вивчив французьку, німецьку, іспанську, італійську, а також латину.

У 2006 році він завершив навчання в університеті та отримав червоний диплом, щоправда до цих пір не забрав з учбового закладу.

Дуров у студентські роки

Створення ВКонтакте

Ще під час навчання в університеті створював інтернет-проекти, зокрема Spbgu.ru та Durov.com. Останній, це така собі електронна бібліотека рефератів та місце для обміну ідеями студентів. Spbgu.ru – був форум університету.

Один з друзів Дурова навчався у США, він і розповів хлопцю про Facebook. Тож Павло спробував створити щось подібне в Росії. Перша назва проекту була "Студент.ру", але згодом Павло вирішив змінити назву на «ВКонтакте», адже нею користувались не лише студенти, а й випускники.

Так виглядав прототип ВКонтакте

Проект виявився дуже успішним. Дуров отримав прибутки і славу. Росіяни з гордістю називали його місцевим Марком Цукербергом (засновник Facebook). Окрім соцмережі, Дуров інвестував й інші проекти, зокрема волонтерські. Так, він виділив мільйон доларів на розвиток Wikipedia.

Такі витрати не дуже подобались іншим акціонерам Вконтакте. Це призвело до серйозного конфлікту, в результаті чого навесні 2014 Павло вирішив добровільно покинути пост гендиректора соцмережі. Вже наступного дня він покинув Росію, і заявив, що не планує повертатися, "адже Росія не сумісна з веденням бізнесу в інтернеті".

Офіс соцмережі Вконтакте

Проект Telegram

Ще під час роботи у ВКонтакте Дуров паралельно працював над ще одним своїм проектом – месенджером Telegram. Це сервіс для обміну повідомленнями, документами та іншими файлами. Цей додаток використовує декілька протоколів шифрування, тож він більш захищений від стеження та отримання нелегального доступу до даних його користувачів.

Як розповів сам Павло, ідея створення подібного месенджера прийшла до нього тоді, коли під його двері прийшов спецназ. Тоді він усвідомив, що не має безпечного каналу для комунікації.

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Конфлікт з Роскомнадзором

Восени 2017 у Федеральній службі щодо нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій та масових комунікацій (Роскомнадзор) вимагали передати Telegram ключі шифрування. Звичайно, Дуров на вимоги Роскомнадзору не пристав. За що месенджер був оштрафований на 800 тисяч рублів.

Навесні 2018 Роскомнадзор висунув Дурову більш жорсткий ультиматум – або їм передадуть ключі шифрування (а відтак і доступ до особистого листування користувачів), або ж Telegram буде заборонений на території Російської Федерації. Спецслужби посилались на дані, що терористи, які вчинили атаку в Москві, начебто домовлялись якраз у Telegram. Отримавши чергову відмову, російська влада запустила процес блокування. Однак, це виявилось не таким простим завданням.

Дуров заявив, що його сервіс почав використовувати вбудовані механізми для обходу блокування. Так, після початку блокування, весь сервіс продовжив роботу без будь-яких обмежень на території Росії. Без проблем можна було відправляти повідомлення, голосові дзвінки теж працювали. Єдине, що перестало функціонувати – веб-версія сайту Telegram.

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Тим часом, блокування втратило будь-який здоровий глузд. До реєстру заборонених сайтів додали сотні тисяч адрес хмарного сервісу Amazon, який Telegram використовував для обходу блокування. Пізніше до них також додався мільйон адрес сервісу Google. У користувачів виникали проблеми з роботою YouTube і навіть російської соцмережі Однокласники.

За підрахунками місцевих ЗМІ, внаслідок блокування Telegram місцевий бізнес втратить близько мільярда доларів. Крім того, схожих збитків зазнають гіганти Amazon і Google.

Окрім того, після блокування месенджера росіяни кілька разів виходили на мітинги. І хоч у масові протести вони не переросли, та все ж це тривожний дзвоник для російської влади.

На проспекте Сахарова уже очень много людей! Запускают самолетики в поддержку Телеграма pic.twitter.com/0W4SbRtZcG — Телеканал Дождь (@tvrain) 30 квітня 2018 р.

Про особисте життя Дурова відомо небагато. Нещодавно з’явилась інформація, начебто він отримав британське громадянство. Та сам Дуров такі чутки заперечив. Єдине, що він твердо заявляє, що поки немає бажання повертатись в Росію.

Дуров є доларовим мільярдером. За даними видання Forbes, лише за останній рік його статки зросли на 350 мільйонів доларів. У 2018 році дохід Павла Дурова складає 1,7 мільярда доларів. Він займає 58 місце у рейтингу "200 найбагатших бізнесменів Росії".

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