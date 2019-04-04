Павло Гриб припинив голодування, – український консул

Український політв’язень Павло Гриб таки припинив голодування у російському ув'язненні. Зробив він це ще 29 березня – так, як повідомляли російські ЗМІ.

24 канал писав, що у Росії повідомили, що 29 березня українець Павло Гриб припинив голодування, яке тривало 8 днів з моменту оголошення йому судового вироку. Проте підтвердити це ані захисники бранця Кремля, ані його батьки не змогли.

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Лише тепер стало відомо, що хворий українець справді відмовився продовжувати голодування. Про це повідомив виконувач обов’язків генерального консула в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський, який нещодавно відвідав політв’язня в СІЗО, передає "Громадське".

Так, консул підтвердив, що 29 березня Павло Гриб дійсно припинив голодування. За його словами, Гриб зараз харчується та активно цікавиться політичною ситуацією в Україні.

Гриб харчується, вживає ліки та цікавиться політичною ситуацією в Україні,

– розказав консул в Ростові-на-Дону.

Окрім того, у найближчі дні Гриб очікує на зустріч з адвокатом для опрацювання своєї позиції у вищій судовій інстанції РФ.

Малишевський також передав Павлу прохання його лікаря Василя Притули не голодувати, оскільки "для нього це є нічим іншим, як самогубством".

Що відомо про хворобу Павла Гриба?

У хлопця – портальна гіпертензія. Це синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени (по якій кров від шлунка, селезінки, кишки і підшлункової залози проходить у печінку). Через хворобу дуже збільшується селезінка, з’являється варикозне розширення вен стравоходу і шлунка, вода у черевній порожнині, і не може повноцінно працювати печінка.

Хто такий Павло Гриб і як він опинився у російському полоні?Павло Гриб – український політв'язень, якого російські спецслужби взяли в полон у Білорусі у серпні 2017 року. Це сталося, коли Гриб приїхав до Гомеля на зустріч з росіянкою Тетяною Єршовою. З дівчиною він познайомився у соцмережах і вважав своєю подругою. Тоді українця викрали і перевезли до Краснодарського краю Росії, де й ув'язнили.



У Росії Гриба звинуватили у підбурювання Єршової до теракту на шкільній лінійці у Сочі. 22 березня 2019 року російський суд дав Грибу 6 років в’язниці. Відразу після останнього слова судді Павло оголосив голодування, адже не визнає звинувачень і називає справу політичною. Відповідну заяву про голодування Гриб написав 25 березня.