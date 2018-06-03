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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Павло Віктор – вчитель фізики, чиї лекції переглянули майже 7 мільйонів разів

Зроблено в Україні 189 Читать новость на русском

Якщо спогади про шкільні уроки фізики викликають у вас панічну атаку, то це лише тому, що вас так і не встигли нею зацікавити, і у вас точно не було потрібного вчителя. Український вчитель Віктор Андрійович з Рішильєвського ліцею Одеси готовий скласти конкуренцію іншим учителям.

Три роки тому почав викладати свої уроки у YouTube, адже часто траплялось, що хтось з учнів хворів, або ж посеред зими оголошували довжелезний карантин. У таких випадках невідомо, як наздогнати програму. 

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Ущільнювати теми Павло Андрійович не любить, тож звернувся до сучасних технологій. Схема проста – під час заняття налаштовує камери і вмикає онлайн-трансляцію, а YouTube автоматично її записує. Вчитель учням приділяє особливу увагу, адже, на його думку, учні не повинні вірити на слово – фізичні закони треба демонструвати на практиці.

Павло Віктор
Павло Віктор

Загалом за три роки вийшло 473 уроки для поглибленого вивчення фізики учнями 9-11 класів і частина тем для молодших учнів. Здавалось би, головною аудиторією мали бути школярі, але судячи зі статистики та коментарів, сюди приходять ті, хто надолужує прогалини у знаннях. Переважно це люди віком від 18 до 24 років.

Курс уже став популярним не лише серед українців, а й у Білорусі, Казахстані та Німеччині, а загалом відео одесита переглянули майже 7 мільйонів разів. Віктор Андрійович зізнається – ці зйомки забирають чимало часу, особливо відповіді на коментарі – часом питання настільки складані, що навіть йому, кандидатові фізико-математичних наук, після 30 років наукової кар'єри доводиться ретельно все обдумати.

Втім такі користувачі – найбільше натхнення і його найбільша гордість. Є, звісно, і старші глядачі, тож одесит підозрює – це інші викладачі фізики за його лекціями готуються до уроків. 

Більше дивіться у програмі – "Зроблено в Україні".

Теги: Новини України Зроблено в Україні Новини Одеси Діти Освіта
Джерело: 24 Канал
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