Павло Зібров показав, як він готується до початку "Танців з зірками"

26 серпня відбудеться прем'єра нового сезону популярного шоу "Танці з зірками". Всі зірки активно готуються до перших прямих ефірів. Не відстає і 61-річний Павло Зібров.

Прихильники проекту "Танці з зірками" в очікуванні старту розважального шоу. Зірки, які погодились вийти на паркет і позмагатись за перемогу, активно готуються до перших ефірів, демонструючи свою вправність у блогах. Свої тренування показав і співак Павло Зібров.

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Артист опублікував фото, на якому розминається перед заняттям. Павло Зібров вбраний у штани та футболку продемонстрував свою розтяжку. Співак поділився з прихильниками лайфхаком, як в 61 рік мати таку ж фізичну форму, як в нього.

Вівсянка, віджимання й танцювальні па! Саме так починається ранок ZIBREMBO,

– написав Павло Зібров.

Допис, поширений Павло Зібров (@pavlo_zibrov) 19 Сер 2018 р. о 1:40 PDT

Окрім цього, артист показав па з танцівником. Павло Зібров, вбраний у стилі 90-их, запалив під гарячі ритми пісні "Здесь так красиво". Як йдеться в дописі до поста, танцювальні па співак виконав для нового шоу.

Допис, поширений Павло Зібров (@pavlo_zibrov) 19 Сер 2018 р. о 2:27 PDT

Нагадаємо, що 2 сезон проекту "Танці з зірками" вийде на телеканалі 1+1 вже 26 серпня. За перемогу в шоу позмагаються 14 знаменитостей.