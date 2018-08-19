Павло Зібров показав, як він готується до початку "Танців з зірками"
26 серпня відбудеться прем'єра нового сезону популярного шоу "Танці з зірками". Всі зірки активно готуються до перших прямих ефірів. Не відстає і 61-річний Павло Зібров.
Прихильники проекту "Танці з зірками" в очікуванні старту розважального шоу. Зірки, які погодились вийти на паркет і позмагатись за перемогу, активно готуються до перших ефірів, демонструючи свою вправність у блогах. Свої тренування показав і співак Павло Зібров.
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Артист опублікував фото, на якому розминається перед заняттям. Павло Зібров вбраний у штани та футболку продемонстрував свою розтяжку. Співак поділився з прихильниками лайфхаком, як в 61 рік мати таку ж фізичну форму, як в нього.
Вівсянка, віджимання й танцювальні па! Саме так починається ранок ZIBREMBO,
– написав Павло Зібров.
Окрім цього, артист показав па з танцівником. Павло Зібров, вбраний у стилі 90-их, запалив під гарячі ритми пісні "Здесь так красиво". Як йдеться в дописі до поста, танцювальні па співак виконав для нового шоу.
Нагадаємо, що 2 сезон проекту "Танці з зірками" вийде на телеканалі 1+1 вже 26 серпня. За перемогу в шоу позмагаються 14 знаменитостей.