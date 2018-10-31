Павло Зібров розповів пікантну історію про дівчат без білизни на його концерті: відео

Український естрадний співак Павло Зібров став новим героєм шоу "Слава+", яке виходить на Люкс ФМ.

Зокрема, Зібров у інтерв’ю зі Славою Дьоміним поділився пікантними подробицями зі свого концертного життя.

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Павло Миколайович розповів, що зустрічав багато ненормальних фанаток, які вриваються у гримерки та вартують біля дому. Співак зауважив, що вони є у кожного популярного артиста.

Буває таке, що сидить дівчина така красива на концерті у першому ряду, а потім ніжками така раз, а в неї трусів немає. І ти маєш співати пісню про любов, а все одно дивишся туди,

– поділився Зібров.

На думку артиста, такі фанатки дуже відволікають від роботи. Тому він просить, щоб їх виводили із залу.

Більше цікавих фактів із життя Павла Зіброва дивіться у новому випуску "Слава+":