Вже третю добу без води: у 3 містах на Дніпропетровщині через борги відімкнули водопостачання

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Жителі Павлограда, Першотравенська та Синельникового на Дніпропетровщині – третю добу без води. Через борги канал Дніпро – Західний – Донбас відімкнув водопостачання до цих міст.

Джерело:

"Дніпро Обласний"

Борг перевищує 20 мільйонів. При тому, що користувачі платили за послугу водопостачання.

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Що відомо про відключення води на Дніпропетровщині

  • Понад 200 тисяч мешканців цих трьох міст перебувають без води.
  • Школи перевели на дистанційну освіту, в садочках – лише чергові групи.
  • Технічну та питну воду підвозять у спеціальних місткостях з 8 до 22 години
  • У Синельниковому у лікарні припинили плановий прийом хворих, операційна працює лише в ургентному режимі.
  • Для ковідних відділень закупили разовий посуд та білизну, встановили бак з водою.
  • Люди набирали воду навіть у фонтанах та жартували про використання дощової води.
  • Проте більшість мешканців вважають ці дії "Водоканалу" шантажем.
  • Борг має сплатити водоканал Синельникового. Керівництво підприємства звернулось за фінансовою допомогою до обласної ради.
  • За оптимістичними прогнозами жителі Павлограду, Першотравенська і Синельникова отримають воду не раніше ніж у суботу, 15 травня.

 