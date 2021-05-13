Вже третю добу без води: у 3 містах на Дніпропетровщині через борги відімкнули водопостачання

Жителі Павлограда, Першотравенська та Синельникового на Дніпропетровщині – третю добу без води. Через борги канал Дніпро – Західний – Донбас відімкнув водопостачання до цих міст.
Джерело:"Дніпро Обласний"
Борг перевищує 20 мільйонів. При тому, що користувачі платили за послугу водопостачання.
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Що відомо про відключення води на Дніпропетровщині
- Понад 200 тисяч мешканців цих трьох міст перебувають без води.
- Школи перевели на дистанційну освіту, в садочках – лише чергові групи.
- Технічну та питну воду підвозять у спеціальних місткостях з 8 до 22 години
- У Синельниковому у лікарні припинили плановий прийом хворих, операційна працює лише в ургентному режимі.
- Для ковідних відділень закупили разовий посуд та білизну, встановили бак з водою.
- Люди набирали воду навіть у фонтанах та жартували про використання дощової води.
- Проте більшість мешканців вважають ці дії "Водоканалу" шантажем.
- Борг має сплатити водоканал Синельникового. Керівництво підприємства звернулось за фінансовою допомогою до обласної ради.
- За оптимістичними прогнозами жителі Павлограду, Першотравенська і Синельникова отримають воду не раніше ніж у суботу, 15 травня.