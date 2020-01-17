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      П**дуй до себе додому і там розмовляй українською мовою, – в Одесі розгорівся скандал: відео

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      В Одесі розгорівся скандал через мову / Скріншот з відео

      В одному з одеських магазинів розгорівся скандал через українську мову. Продавчиня нахамила покупцеві через те, що він говорив до неї державною.

      Скандальне відео опублікував телеграм-канал Xydessa. У коментарях користувачі зазначили, що події розгорталися у крамниці "Гурман".

      Зверніть увагу: На Донбасі попрощалися з активістом Артемом Мирошниченко, якого побили за українську мову: фото

      На відео видно, що покупець поводився максимально коректно і намагався пояснити, що він має право розмовляти українською мовою у себе вдома – в українському місті Одеса.

      Будь ласка, можете не розмовляти зі мною українською. Це ваша справа, я вам не забороняю,
      – сказав чоловік.

      Однак продавчиня нахамила чоловіку і матом запропонувала йому забиратися "додому". Мовляв, в Одесі ніхто українською не розмовляє.

      Пиз**й к себе домой і там розмовляй українською мовою. Но в Одессе ти не будеш розмовляти українською мовою,
      – сказала жінка (цитату не редагували).

      Ймовірно, що жінка перебувала у нетверезому стані.

      В Одесі розгорівся скандал через мову: відео ( Увага! Присутня нецензурна лексика)

      Зауважимо, що 25 квітня 2019 року народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з яким українська є обов'язковою для державного сектора та публічної сфери.

      Було й таке: "Ми тут за Росію": в Бердянську спалахнув скандал через мову – відео

      закон про державну мову закон про українську мову вимоги що передбачає закон тпро мову
      Вимоги закону про державну українську мову / Інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
      730
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Українська мова Законодавство Скандал Україна – Росія Новини Одеси
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