Печерський суд зняв арешт з рахунків низки фірм Януковича-молодшого

Суд зняв арешт з рахунків 9 компаній у збанкрутілому "Всеукраїнському банку розвитку", пов’язаних з сином екс-президента Віктора Януковича Олександром.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень. Як зазначає видання, відповідні ухвали прийняв суддя Печерського районного суду міста Києва Москаленко 14 лютого.

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Арешти були накладені у 2015 та 2016 роках у справі про заволодіння державними коштами через регіональні відділення "Укрзалізниці".

Лютневими рішеннями суд скасував арешт рахунків 9 фірм, які, на думку слідства, були створені для відмивання коштів: ТОВ "Араніт К", "Квардіс Н", "Тіпікон А", "Вектор-Перспектива", "Компанія з управління активами "ВБР-ІНВЕСТ", "Ді Соуз", "Мелон 8", "Бенефіт-Консалт" та "Лайтрум".

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Як випливає з ухвал, підставами для скасування арештів стало те, що підозр у справі досі не оголошено, а "слідчим не доведено, що кошти на вказаних рахунках є предметом злочинної діяльності".

За версією слідства, службові особи "Всеукраїнського банку розвитку" (власником якого був Олександр Янукович, а головою правління – Валентина Арбузова, мати Сергія Арбузова, голови Нацбанку часів Януковича) з метою отримання державних коштів незаконно кредитували по завищених ставках регіональні філії "Укрзалізниці" у період з 1 січня 2013 року по 30 червня 2014 року на суму понад 2,5 мільярда гривень, а для легалізації коштів працівники банку розмістили їх на рахунках, оформлених на підставних осіб – 33 працівників цього банку та 12 підконтрольних юридичних осіб.