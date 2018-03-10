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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Печиво з шоколадом і кукурудзяними пластівцями: простий рецепт

757 Читать новость на русском
Печиво з кукурудзяними пластівцями
Печиво з кукурудзяними пластівцями / Фото з відкритих джерел

Приготуйте ароматне печиво, яке чудово смакуватиме до чаю чи кави. Печиво з шоколадом і кукурудзяними пластівцями виходить хрустким і розсипчастим.

Рецепт приготування печива з шоколадом і кукурудзяними пластівцями

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Інгредієнти

Борошно 350 г

Яйця 2 шт.

Цукор 150 г

Вершкове масло 150 г

Розпушувач 1/2 ч.л.

Ванільний цукор пакетик

Чорний шоколад 50 г

Кукурудзяні пластівці 100 г

Цукрова пудра

Приготування

Подрібніть шоколад на дрібні шматочки. Перемішайте розм'якшене масло з цукром, ванільним цукром, 175 гр борошна і розпушувачем. Додайте яйця, решту борошна та шматочки шоколаду.

Поставте тісто в холодильник на півгодини.

Після цього витягніть тісто і сформуйте печиво на свій розсуд – це можуть бути кульки чи більше плоска форма. Печиво обваляйте в кукурудзяних пластівцях.

Випікайте при температурі 180 градусів до готовності. Час залежить від розміру печива, чим воно менше, тим менше необхідно тримати в духовці.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Рецепти
Джерело: 24 Канал
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