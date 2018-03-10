Печиво з шоколадом і кукурудзяними пластівцями: простий рецепт
Приготуйте ароматне печиво, яке чудово смакуватиме до чаю чи кави. Печиво з шоколадом і кукурудзяними пластівцями виходить хрустким і розсипчастим.
Рецепт приготування печива з шоколадом і кукурудзяними пластівцями
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Інгредієнти
Борошно 350 г
Яйця 2 шт.
Цукор 150 г
Вершкове масло 150 г
Розпушувач 1/2 ч.л.
Ванільний цукор пакетик
Чорний шоколад 50 г
Кукурудзяні пластівці 100 г
Цукрова пудра
Приготування
Подрібніть шоколад на дрібні шматочки. Перемішайте розм'якшене масло з цукром, ванільним цукром, 175 гр борошна і розпушувачем. Додайте яйця, решту борошна та шматочки шоколаду.
Поставте тісто в холодильник на півгодини.
Після цього витягніть тісто і сформуйте печиво на свій розсуд – це можуть бути кульки чи більше плоска форма. Печиво обваляйте в кукурудзяних пластівцях.
Випікайте при температурі 180 градусів до готовності. Час залежить від розміру печива, чим воно менше, тим менше необхідно тримати в духовці.
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