Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Офіс генерального прокурора. Його розшукували за педофілію та сексуальні злочини проти чотирьох дітей віком від 4 до 9 років.

Читайте також Судитимуть вчителя фізкультури з Харкова, який ґвалтував хлопчиків: йому загрожує довічне

Втікав від правосуддя з 90-х

Чоловіка з 1992 року розшукували правоохоронці США. Він працював директором дитячого садка в окрузі Піма, штат Арізона. Упродовж 1984 – 1991 років він вчинив низку сексуальних злочинів проти малолітніх дітей.

До моменту винесення вироку він залишив територію США та понад три десятиліття переховувався, використовуючи підроблені документи на ім’я громадянина Мексики. На території України чоловік мешкав під вигаданим ім’ям.

Його особу вдалося встановити завдяки цифровим технологіям, зокрема аналізу даних з відкритих джерел. Після ідентифікації чоловіка правоохоронці провели обшук та затримали його за місцем проживання у Київській області.

Наразі прокурори готують клопотання до суду щодо тимчасового арешту, а далі планують екстрадувати чоловіка до США. За інформацією американських органів, йому висунуто обвинувачення за 15 пунктами кримінального законодавства.

Операцію із затримання провели спільно з Департаментом кіберполіції, Федеральним бюро розслідувань США (FBI) та Міністерством юстиції України.