Педофілія у Ватикані: Папа Франциск підписав закон про покарання священнослужителів

З 1 червня 2019 року на території Ватикану набуде чинності єдиний закон про покарання за педофілію серед священнослужителів. Папа Франциск вже підписав відповідний указ.

До того існували хіба окремі положення, які частково регулювали питання домагань з боку священиків. У лютому ж Папа пообіцяв ухвалити новий закон, а католицькі церкви, що підпорядковуються Ватикану, закликав розробити процедури притягнення до відповідальності священиків, яких підозрюють у педафіліі, повідомляє "Радіо Свобода".

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Документ містить 12 головних пунктів. Згідно з ними, всіх священнослужителів, провину яких було визнано судом, звільнятимуть. Крім того, мають бути розроблені певні процедури, за якими жертви зможуть подавати скарги на на сексуальне насильство з боку духовенства.

Влада Ватикану зобов'язується також більш ретельно досліджувати минуле потенційних працівників перед їхнім прийняттям на роботу.

Закон поширюватиметься на території Ватикану і на дипломатичні місії Святого престолу.

Що відомо про скандали з сексуальним підтекстом навколо Ватикану?2013 року Папа Франциск посилив у Ватикані відповідальність за злочини проти дітей, зокрема, педофілію і розповсюдження дитячої порнографії. У тому числі, якщо такого роду злочини були вчинені не на території Ватикану. Майже одразу після цього розгорівся гучний скандал – Ватикан відкликав свого посла у Домініканській республіці через звинувачення у місцевих ЗМІ в педофілії.



У 2015 році Папа Франциск вирішив створити трибунал для розгляду справ єпископів, яких звинувачують у приховуванні насильства над дітьми з боку священиків. Поляк Юзеф Весоловські – колишній апостольський нунцій у Домініканській республіці – став першим католицьким священиком високого рангу, якого судили за сексуальні злочини.



У 2018 році у Ватикані арештували колишнього дипломата, якого підозрюють узберіганні дитячої порнографії в США та Канаді. Усе це – далеко не повний перелік скандалів, а лише найгучніші з них.