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      Педраса: уявляв собі, як перемагаю Ломаченка

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      Педраса: уявляв собі, як перемагаю Ломаченка
      Педраса: уявляв собі, як перемагаю Ломаченка / WBABoxing

      Чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі Хосе Педрас заявив, що готовий розправитися з українським чемпіоном Василем Ломаченком.

      "Час майже прийшов. Бажання перемогти дуже велике, я уявляв собі різні сценарії, прокручував їх у голові", – сказав Педраса, передає World Boxing News.

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      Я уявляв собі, як перемагаю, уявляв собі, як вирубую Ломаченка, я уявляв собі, як здобуваю важку перемогу. Що ближче бій, то сильніше я уявляю, як після поєдинку піднімаю над головою титули. Я практично досяг мети стати чемпіоном світу і я збираюся в найближчому часі об'єднати титули. Трофеї поїдуть зі мною в Пуерто-Ріко,
      – резюмував боксер.

      "Але я знаю, що це буде непростий поєдинок, я буду зустрічатися з одним з найкращих боксерів світу. У нього приголомшливі можливості, але я також знаю, що вмію багато чого. Мені важливо сфокусуватися на перемозі. Пуерто-Ріко заслуговує моменту щастя і я дам їм це", - заявив Педраса.

      Нагадаємо, що бій Ломаченко-Педраса відбудеться 8 грудня на рингу малої арени комплексу Madison Square Garden в Нью-Йорку (США).

      Теги: Спорт Ломаченко – Педраса Бокс Василь Ломаченко
      Джерело: 24 Канал
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